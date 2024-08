American Riviera Orchard Herzogin Meghans Lifestyle-Marke soll noch dieses Jahr erscheinen

Herzogin Meghan arbeitet weiter am Launch ihrer Marke American Riviera Orchard. (ili/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 14:14 Uhr

Die Lifestyle-Marke von Herzogin Meghan soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Erstmals war die Rede von American Riviera Orchard im März. Nun ist der Starttermin endlich bekannt - zumindest fast.

Herzogin Meghan (43) kündigte ihr neues Lifestyle-Unternehmen American Riviera Orchard bereits im März an, ohne zu verraten, wann der Verkauf ihrer Produkte konkret starten würde. Doch nun deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass die Lifestyle-Linie der Ehefrau von Prinz Harry (39) offiziell noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Obwohl ein genaues Datum noch nicht bekannt gegeben wurde, sagte eine Quelle dem "People"-Magazin, dass der ehemalige "Suits"-Star "hinter den Kulissen fleißig an den Vorbereitungen" gearbeitet habe.

Zu den Gerüchten, dass sich die Markteinführung verzögert hat, weil Meghan angeblich Schwierigkeiten habe, einen CEO für American Riviera Orchard zu finden, und weil es Berichte über eine hohe Personalfluktuation gibt, betonte der Insider, dass solche Behauptungen unwahr sind.

Die Sussexes haben mindestens sechs Mitarbeiter verloren, seit sie Großbritannien verlassen haben und in die USA gezogen sind. Zuletzt stieg der gemeinsame Stabschef Josh Kettler angeblich nach nur drei Monaten im Job wieder aus.

Haushaltsprodukte von American Riviera Orchard

American Riviera Orchard ist teilweise nach Meghans und Harrys Wahlheimat Montecito an der Küste von Santa Barbara benannt, die manchmal auch als "amerikanische Riviera" bezeichnet wird. Laut einem von Meghans Anwälten eingereichten Markenantrag wird es von dem Label Geschirr, Getränke, Küchenwäsche, Gelees, Konfitüren, Marmeladen, Aufstriche, Kochbücher und andere Produkte geben.

Die Herzogin hat schon früher im Lifestyle-Bereich gearbeitet und 2014 einen Lifestyle-Blog, "The Tig" (benannt nach ihrem Lieblingswein), gegründet. Nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry stellte sie die Seite 2017 jedoch wieder ein.

Seit ihrem Ausscheiden aus der königlichen Familie im Januar 2020 hat sich die Herzogin in einer Handvoll von Unternehmungen versucht. "Ich verbringe viel Zeit damit, zu googeln und nach Marken zu suchen", sagte Meghan in einem Interview mit der "New York Times" im Anschluss an ihre jüngste quasi-royale Tour durch Kolumbien. "Wenn die Leute online nach Dingen suchen oder etwas lesen, versuche ich, großartige neue Designer zu finden, vor allem in anderen Ländern", erklärte sie weiter.