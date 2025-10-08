Stars Hilaria Baldwin: Ich bin keine ‚Nepo-Frau‘

Alec Baldwin and Hilaria Baldwin - Nov 2023 - Glamour Women of the Year - Lincoln Center-NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 09:00 Uhr

Hilaria Baldwin hat bestritten, eine „Nepo-Frau“ zu sein.

Die 41-Jährige gab diese Erklärung ab und betonte, dass ihr Ehemann, der 67-jährige Schauspieler Alec Baldwin, ihr nicht dabei geholfen habe, einen Platz in der neuen Staffel von ‚Dancing with the Stars‘ zu bekommen.

In dem von Amanda Hirsch moderierten Podcast ‚Not Skinny But Not Fat‘ sagte Baldwin, sie habe sich ihren Platz in der Show „aus eigener Kraft“ verdient und ihr Mann habe nichts mit ihrer Casting-Entscheidung zu tun gehabt. Sie erklärte: „Wenn er jemals einen Anruf getätigt hätte, um mir die Sache zu erleichtern, hätte ich das Gefühl gehabt, dass ich es nicht verdient habe. Ich arbeite hart. Ich möchte mir Dinge aus eigener Kraft verdienen. Ich denke, vor allem, weil jeder, der eine Berühmtheit heiratet, beschuldigt wird, …“ Die Moderatorin unterbrach sie und sagte: „Eine Nepo-Frau“, worauf Hilaria antwortete: „Richtig. Man hat das Gefühl, dass man sich Dinge nicht verdient hat, was einfach ein schreckliches Gefühl ist. Vor allem als Steinbock ist das ein schreckliches Gefühl.“

Baldwin sagte, dass ihre Unabhängigkeit ihren Mann manchmal frustriere, und fügte hinzu: „Eine der Eigenschaften, die Alec an mir verrückt macht, ist meine Unabhängigkeit, selbst bei einfachen Dingen wie dem Öffnen der Tür. Er ist sehr stolz und unterstützt mich sehr. Alec unterstützt mich immer außerordentlich bei meiner Arbeit.“

Alec Baldwin habe seine Frau seit Jahren dazu ermutigt, bei Dancing with the Stars mitzumachen. Doch sie zögerte zunächst, weil sie glaubte, „niemand würde mich dort haben wollen“. Sie änderte schließlich ihre Meinung, nachdem Produzenten auf sie zugekommen waren und Fans begannen, „es für sie online zu manifestieren“, als sie Tanzvideos in den sozialen Medien veröffentlichte.