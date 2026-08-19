Stars Hilary Duff erinnert sich an nächtliche Gespräche mit ihrer alten Freundin Hayden Panettiere

Hilary Duff - 52nd American Music Awards - Las Vegas - GETTY - MAY 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2026, 10:00 Uhr

Hilary Duff erinnert sich an nächtliche Gespräche mit ihrer alten Freundin Hayden Panettiere.

Nach dem Tod von Hayden Panettiere hat Hilary Duff der Schauspielerin Tribut gezollt und sie als „unglaublich fleißig und lebenssprühend“ gewürdigt.

Beide Stars wurden Anfang der 2000er-Jahre bereits als Teenager berühmt. Hilary spielte die Hauptrolle in ‚Lizzie McGuire‘, während Hayden, die am Sonntag (16. August) im Alter von 36 Jahren starb, in ‚One Life to Live‘ zu sehen war. Im Laufe der Jahre verloren die beiden zwar den Kontakt, doch der ‚Younger‘-Star wird die gemeinsamen nächtlichen Gespräche und die besondere Verbindung zu ihrer früheren Freundin immer in Erinnerung behalten. Hilary schrieb auf Instagram: „Süße Hayden. Diese Nachricht zu hören, ist wirklich schwer. Im Laufe der Jahre haben wir den Kontakt verloren, aber ich werde dich immer als so fleißig und lebenssprühend in Erinnerung behalten – mit diesem großen, wunderschönen Lächeln. Ich erinnere mich daran, wie wir lange wach geblieben sind, geredet und getratscht haben und uns miteinander verbunden fühlten.“

Auch Brittany Snow gedachte ihrer „unterstützenden, neugierigen, lustigen und mutigen“ Serien-Schwester, mit der sie bei ‚Guiding Light‘ und ‚Kingdom Hearts‘ vor der Kamera stand. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Ich hatte das Glück, drei Jahre lang deine Schwester spielen zu dürfen.

„Ich habe mich in so vielerlei Hinsicht mit dir verbunden gefühlt. In Dingen, von denen ich dir nie erzählt habe. Dein Talent war außergewöhnlich, ebenso wie deine Entschlossenheit, ein mutiges, helles und strahlendes Licht zu sein. Und genau das warst du.“ Auch Paris Hilton zeigte sich „am Boden zerstört“ und veröffentlichte auf Instagram einige ältere gemeinsame Fotos mit Hayden. Sie schrieb: „Ich bin untröstlich über den Verlust meiner Freundin Hayden. Sie war eine so wundervolle Seele – unglaublich talentiert, stark, freundlich und voller Liebe und Licht. Es ist unmöglich zu begreifen, dass sie nicht mehr da ist.“

Haydens Vater Alan Panettiere bestätigte ihren Tod am Montag (17. August). In einer von ihrer Vertretung veröffentlichten Erklärung sagte er: „Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen Menschen in ihrem Umfeld – und den Millionen, die sie auf der Leinwand gesehen haben – unermesslich viel Liebe und Freude geschenkt hat.“