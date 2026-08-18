Stars Wladimir Klitschko: Erstes Statement zum Tod von Hayden Panettiere

Wladimir Klitschko - ONE USE - Aug 26 - Hayden tribute - Insta BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 16:00 Uhr

Wladimir Klitschko veröffentlicht ein erstes Statement zum Tod von Hayden Panettiere.

Der Tod von Hayden Panettiere hat auch ihren früheren Verlobten Wladimir Klitschko schwer getroffen.

Die Schauspielerin starb am 16. August im Alter von 36 Jahren. Nun meldet sich der ehemalige Profiboxer erstmals öffentlich zu ihrem Tod zu Wort – mit emotionalen Zeilen über die gemeinsame Vergangenheit und die gemeinsame Tochter Kaya. Auf Instagram veröffentlichte Klitschko ein Familienfoto und erinnerte damit an Panettiere. „Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen“, schrieb der 50-Jährige. Ihr Tod mache ihn „tieftraurig“. Die Familie befinde sich derzeit in einer „Zeit tiefer Bestürzung und Trauer“.

Klitschko betonte zugleich, welche Bedeutung Panettiere trotz ihrer Trennung weiterhin für sein Leben hatte. „Hayden war, auch wenn sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya“, erklärte er. Klitschko und Panettiere waren seit Anfang 2010 mit Unterbrechungen ein Paar. 2014 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. 2018 ging die Beziehung endgültig auseinander. Im selben Jahr übertrug Panettiere das Sorgerecht für Kaya vollständig an Klitschko. Jahre später sprach sie offen über ihre damaligen Probleme und die schweren Folgen einer Sucht sowie einer Wochenbettdepression.

In seiner Stellungnahme würdigte Klitschko auch Panettieres beruflichen Weg. Sie habe sich mit „immensem Talent“ eine „unglaubliche Karriere“ aufgebaut, zugleich aber die Schattenseiten der anspruchsvollen Unterhaltungsbranche kennengelernt. Ihre gemeinsamen Erinnerungen werde nichts auslöschen können. Für Tochter Kaya möchte Klitschko das Andenken ihrer Mutter bewahren. Er werde ihr „stets mit Respekt von ihrer Mutter erzählen“ und dafür sorgen, „dass sie sich an die Person erinnert, die sie war“.

Panettiere wurde vor allem durch die Serien ‚Heroes‘ und ‚Nashville‘ bekannt und war darüber hinaus in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Die Umstände ihres Todes sind bislang nicht abschließend geklärt. Polizei und ihre Sprecherin bestätigten Ermittlungen.