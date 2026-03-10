Stars Hilary Duff verrät den Moment, in dem sie ‚ein Stück ihrer Unschuld verlor‘

Hilary Duff - 2023 Vanity Fair Oscar Party - Jeffrey Mayer/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 14:00 Uhr

Die 'Lizzie McGuire'-Schauspielerin spricht über ihren frühen Ruhm.

Hilary Duff hatte das Gefühl, dass sie „ein Stück ihrer Unschuld verlor“, nachdem sie bereits als Kind berühmt wurde.

Die Schauspielerin war noch ein Teenager, als sie 2001 erstmals die Titelrolle in der Disney-Serie ‚Lizzie McGuire‘ übernahm. Nun hat die 38-Jährige darüber reflektiert, welche Auswirkungen der frühe Ruhm auf sie hatte. Im Podcast ‚On Purpose With Jay Shetty‘ enthüllte sie: „Mit etwa 15 hatte ich das Gefühl, dass sich die Welt plötzlich sehr dafür interessierte, was ich trug, mit wem ich ausging, was ich aß … Ich habe das Gefühl, dass ich ein Stück meiner Unschuld verloren habe.“

Damals hätten Menschen ständig „ihren Körper kommentiert“ und sie mit anderen weiblichen Stars verglichen. Hilary fügte hinzu: „Menschen fragten dich, wie oft du dich wiegst, oder verglichen dich mit Leuten, die dünner waren als du, oder mit anderen Mädels in deinem Beruf. Ich habe eine Zeit lang definitiv damit zu kämpfen gehabt, einfach zu versuchen, in ein bestimmtes Muster zu passen und über irgendetwas in meinem Leben Kontrolle zu haben.“ Zum Glück habe diese Phase nicht allzu lange angedauert. „Aber ich habe damit definitiv ein bisschen herumexperimentiert“, gestand die Sängerin.

Hilary begann ihre Karriere bereits im Alter von zehn Jahren und wurde durch ihre ‚Lizzie McGuire‘-Rolle berühmt. Das bedeutete, dass sie kaum Zeit für schulische Bildung hatte. Sie besitzt keinen GED (General Educational Development)-Abschluss, also das US-Pendant zu einem High-School-Diplom für Menschen, die ihre Schulausbildung nicht abgeschlossen haben. Im Podcast ‚Table Manners‘ mit Jessie Ware und Lennie Ware offenbarte sie kürzlich: „Ich habe null Bildung bekommen, aber ich weiß über viele Dinge eine Menge.“ Die Musikerin ergänzte: „Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst über die Dinge gebildet habe, die mich interessiert haben.“