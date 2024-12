Film Himesh Patel: Absolutes Set-Chaos in ,The Franchise‘ entspricht der Realität

Himesh Patel - Yesterday UK premiere - Leicester Square - Famous - June 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 16:00 Uhr

Der Star verriet, wie verrückt er die Arbeit am Filmset selbst empfindet.

Himesh Patel spielt in der neuen HBO-Serie ,The Franchise‘ den überarbeiteten Regieassistenten Daniel.

Wie verrückt der Schauspieler die Arbeit am Filmset selbst empfindet, verriet der 34-jährige Darsteller im aktuellen Interview mit der Agentur teleschau.

Über die Jahre konnte Patel Rollen in Blockbustern wie ,Yesterday‘, ,Tenet‘ oder ,Don’t Look Up‘ ergattern. Aktuell ist der Star jedoch nicht auf der großen Leinwand zu sehen, sondern spielt die Hauptrolle in der neuen HBO-Serie ,The Franchise‘ (zu sehen auf Sky und über WOW). In der neuen Comedy-Serie, die unter anderem von ,James Bond’-Filmemacher Sam Mendes produziert wurde, schlüpft Himesh in die Rolle des Regieassistenten Daniel, der dabei helfen muss, die Vision von Regisseur Eric Bouchard (gespielt von Daniel Brühl) zum Leben zu erwecken. Bei dem Versuch, einen Superhelden-Film zu drehen, bricht jedoch absolutes Chaos am Set aus. Patel erklärte lachend: „Es entspricht hundertprozentig der Realität. Alles in unserem Drehbuch basiert auf wahren Geschichten. Ich glaube, alle von uns haben bereits chaotische Erfahrungen an Film- und Fernsehsets gemacht. Niemand hat eine Ahnung von den Katastrophen hinter den Kulissen. Manchmal fällt wirklich alles auseinander!” Der Star fügte hinzu: „Ich würde sogar behaupten, dass die Realität noch viel verrückter ist, als wir es in ,The Franchise‘ darstellen! Wir hätten noch mehr Geschichten und Aspekte in die Serie einbauen können, aber es wäre viel zu viel gewesen. Die Filmbranche ist verrückt und in gewisser Weise auch lächerlich. Ich war definitiv schon an Filmsets, bei denen ich dachte: ,Oh, das Ganze geht gerade den Bach runter.‘ Ich habe Filme gemacht, die vielleicht nie herauskommen werden – und das ist traurig. Gleichzeitig gab es aber auch Projekte, auf die ich so stolz war und dann kam das Endprodukt auf den Markt und ich dachte mir: ,Wow, das ist ein riesiger Mist‘.“ Bei ,The Franchise‘ sei aber nichts dergleichen der Fall gewesen: „Die Show gehört ohne Zweifel schon jetzt zu meinen Lieblingsprojekten…“