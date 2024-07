Sie spielten gemeinsam in "Charmed" Himmel ist jetzt lauter: Holly Marie Combs trauert um Shannen Doherty

Shannen Doherty (l.) mit Holly Marie Combs auf einem Event in Los Angeles im Jahr 2016. (wue/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 23:39 Uhr

Shannen Doherty ist nach einer langjährigen Krebserkrankung im Alter von 53 Jahren verstorben. Ihre Kollegin Holly Marie Combs trauert um ihre beste Freundin und "Schwester".

In der Serie "Charmed – Zauberhafte Schwestern" spielten sie Geschwister und auch im echten Leben war Shannen Doherty (1971-2024) für Holly Marie Combs (50) wie eine Schwester. Das schreibt die Schauspielerin in einem längeren Beitrag auf Instagram, in dem sie um ihre kürzlich verstorbene Kollegin trauert.

Zu mehreren Bildern der beiden aus den vergangenen Jahren erklärt Combs, dass Doherty seit 31 Jahren ihre "bessere Hälfte" gewesen sei. In ihrer Brust sei nun ein Hohlraum und sie komme kaum zu Atem: "Ein Teil von mir fehlt, obwohl ich genau weiß, was du jetzt zu mir sagen würdest. […] Ich weiß, dass dein unsterblicher Geist in mir und meinen Kindern weiterleben wird, die du wie deine eigenen geliebt hast."

"Du hast mir die Bedeutung von Familie beigebracht"

Ihre Söhne würden mit Dohertys Stolz und wahrheitsgetreu leben sowie für das Richtige eintreten – und das ohne Rücksicht auf Verluste. Ihr Feuer werde in den Kindern weiterleben. Doherty sei bis zum Ende eine "erbitterte Kämpferin" gewesen, und ihre "eifrigste Verfechterin. Meine treue Beschützerin. Meine beste Freundin." Die Verstorbene habe ihr "die Bedeutung von Familie beigebracht. Du warst und wirst für immer und ewig meine Schwester sein. Ich liebe dich."

In einem zweiten Beitrag veröffentlicht Combs viele weitere Bilder der beiden in einem Clip. Dazu schreibt sie: "Der Himmel ist ein bisschen lauter geworden. Du weißt, wo ich warten werde."

Shannen Doherty war am 13. Juli im Alter von 53 Jahren einem langen Krebsleiden erlegen. Das hat eine Sprecherin des ehemaligen "Beverly Hills, 90210"-Stars dem US-Magazin "People" in einem Statement bestätigt. Die Schauspielerin habe am Samstag ihren Kampf mit dem Krebs verloren.

Bei Doherty wurde 2015 erstmals die Diagnose Brustkrebs gestellt. Zwischenzeitlich galt sie als geheilt, 2017 kehrte der Krebs jedoch im vierten Stadium zurück. 2020 sprach Doherty davon, dass ihre Krebserkrankung weit fortgeschritten war und als unheilbar galt. Im Juni 2023 teilte sie mit, dass sie Metastasen im Gehirn hatte. Ende 2023 gab sie bekannt, dass auch ihre Knochen vom Krebs betroffen waren.