Mit ihrem Bruder geschrieben „Hit Me Hard and Soft“: Billie Eilish kündigt drittes Studioalbum an

Billie Eilish hat neue Musik angekündigt. (jom/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 19:30 Uhr

Bereits in rund einem Monat können sich Fans von Billie Eilish auf neue Musik freuen. Die erfolgreiche US-Musikerin hat ihr drittes Studioalbum angekündigt.

Billie Eilish (22) hat ihr drittes Studioalbum angekündigt. Auf ihrem Instagram-Account mit 120 Millionen Abonnenten teilt die US-Musikerin mit, dass das Werk mit dem Titel "Hit Me Hard and Soft" am 17. Mai erscheinen wird. "Ich veröffentliche keine Singles, ich will euch alles auf einmal geben", schreibt sie in ihrem Post. "Finneas und ich könnten wirklich nicht stolzer auf dieses Album sein und wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört", verrät sie zudem über die erneute Zusammenarbeit mit ihrem Bruder, mit dem sie die Platte geschrieben hat.

Albumsongs als Einheit

"Von Anfang an ihr wichtigster Kreativpartner, hat ihr Bruder auch diesmal wieder produziert", heißt es zudem in einer Album-Ankündigung. Die Songs seien eine Einheit, "weshalb man das neue Album am besten komplett und chronologisch durchhören sollte", wird weiter erklärt. Der Albumtitel repräsentiere dabei das "extrem emotionale Werk, das harte und auch softe Schläge austeilt, indem Billie Eilish inhaltlich und klanglich immer wieder Genre-Grenzen neu absteckt und jede Art von Trends einfach ausklammert".

Billie Eilish veröffentlichte die Studioalben "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" und "Happier Than Ever" in den Jahren 2019 und 2021. Mit ihrem Song "What Was I Made For?" (2023) aus dem Film "Barbie" feierte sie zuletzt Erfolge. Das Lied gewann dieses Jahr bei den Oscars in der Kategorie "Bester Song", bei den Golden Globe Awards wurde es als "Bester Filmsong" und bei den Grammy Awards als "Song des Jahres" ausgezeichnet. Bereits 2021/2022 konnte ihr Track "No Time to Die", das Titellied zum James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben", Oscar, Grammy und Golden Globe abräumen.

Dass ein neues Album bereits fertig ist, hatte Eilish am 21. Februar auf Instagram bekannt gegeben. Zu mehreren Fotos, auf denen sie mit einer Skimaske posiert, schrieb sie schlicht: "Mein Album ist fertig."