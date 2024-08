Trauung in Geiranger Hochzeit von Märtha Louise: Promigäste lauschen ihrem Jawort

Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett heiraten in Westnorwegen. (hub/spot)

SpotOn News | 31.08.2024, 15:30 Uhr

In Norwegen findet derzeit die Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise statt. Mit dabei sind auch befreundete Royals aus dem Ausland, wie Victoria von Schweden.

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (52) und Durek Verrett (49) heiraten am heutigen 31. August. Die Eheschließung findet im Hotel Union in Geiranger, in Westnorwegen, statt. Die Feierlichkeiten laufen bereits seit Donnerstag.

Insgesamt sind laut "Hello!" rund 350 Gäste beim Jawort der beiden dabei, darunter die drei Töchter von Märtha Louise – Maud (20), Leah (18) und Emma (15) – sowie die Eltern der Braut, König Harald V. (87) und Königin Sonja (87), und ihr Bruder, Kronprinz Haakon (51) und dessen Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (51).

Victoria und Sofia glänzen als Gäste

Auch ausländische Royals sind bei der Zeremonie anwesend. Der schwedische Königspalast bestätigte dem Bericht zufolge im Vorfeld der Hochzeit die Anwesenheit von Kronprinzessin Victoria (47) und ihrem Ehemann, Prinz Daniel (50), sowie Prinz Carl Philip (45) und seiner Ehefrau Prinzessin Sofia (39). Victoria wurde bei ihrer Ankunft "Hello!" zufolge in einem schulterfreien, korallfarbenen Kleid mit bodenlangem Rock gesichtet, ihr Haar trug sie zu einer eleganten Hochsteckfrisur zusammengefasst. Sofia erschien offenbar in einem Kleid in hellem Orange, während die Männer aus Schweden auf klassische schwarze Anzüge setzten.

Für Märtha Louise von Norwegen ist es die zweite Ehe. Von 2002 bis 2017 war sie mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) verheiratet, aus der Ehe mit ihm stammen ihre drei Töchter. Seit 2018 ist sie offiziell mit dem US-Amerikaner Durek Verrett zusammen, seit 2022 ist das Paar verlobt.

"Ich hatte beschlossen, nicht noch einmal zu heiraten. Aber nachdem ich Durek 2018 kennengelernt habe, habe ich meine Meinung geändert", erzählte die Braut in einem "Hello"-Interview vor der Hochzeit. "Für mich besiegelt die Heirat die Nähe zwischen uns. Es ist eine Möglichkeit, die Energie zu erhöhen und in eine neue Phase unserer Beziehung einzutreten." Für Durek ist die Ehe "eine sehr spirituelle Sache", wie er dem Magazin sagte.