Musik Holly Humberstone sagt Europa-Tournee nach ‚lebensbedrohlichem medizinischem Notfall‘ ab

Holly Humberstone - NME Awards 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 11:00 Uhr

Holly Humberstone hat den Rest ihrer Europa-Tournee abgesagt, nachdem ein Mitglied ihres Tourteams einen „schweren, lebensbedrohlichen medizinischen Notfall“ erlitten hat.

Die britische Popsängerin bestätigte den Vorfall am Sonntag (20. September) in den sozialen Medien. Die betroffene Person befinde sich inzwischen im Krankenhaus und sei „stabil und auf dem Weg der Besserung“. Trotzdem habe es sich für sie angesichts der Situation nicht richtig angefühlt, die Europa-Tournee fortzusetzen. Auf X erklärte Holly, dass sich der medizinische Notfall am Sonntagmorgen im Tourbus ereignet habe, als das Team in Köln angekommen sei.

Die Gruppe habe sofort reagiert und die betroffene Person schnell in ein Krankenhaus gebracht. „Das medizinische Team war unglaublich, und wir können gar nicht genug Gutes über die Versorgung sagen, die der Person hier in Köln zuteilwird“, schrieb die ‚Sleep Tight‘-Interpretin. Anschließend erklärte sie: „Wir sind eine Familie, und es würde sich nicht richtig anfühlen, ohne sie weiterzumachen, während sie sich die Zeit nimmt, sich zu erholen.“ Deshalb habe Holly die schwierige Entscheidung getroffen, die verbleibenden EU-Termine abzusagen und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Die Musikerin sollte später in diesem Monat noch in Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Hamburg und Berlin auftreten. Ihren Fans versprach sie jedoch, im kommenden Jahr zurückzukehren, „um es richtig zu machen“. Holly fügte hinzu: „Ich weiß, dass diese Tour für die Fans schwierig war, und es tut mir zutiefst leid für alle, die angereist sind und sich Zeit genommen haben, um die Show zu sehen, und dann mit einer Absage konfrontiert wurden.“ Es falle ihr alles andere als leicht, Konzerte zu canceln.

Gleichzeitig erklärte die 26-Jährige: „Wenn die Situation eine andere wäre, würden wir für euch auf der Bühne stehen. Unter diesen Umständen wäre die Show mit dem Fehlen eines so wichtigen Teammitglieds nicht einmal halb so gut, und es fühlt sich einfach nicht richtig an, weiterzumachen.“ Abschließend dankte sie ihren Fans für ihr Verständnis.