Musik Miley Cyrus kündigt neues Album ‚Bass Persuades‘ an

Miley Cyrus on stage at iHeartRadio Awards - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin hat bestätigt, dass ihr zehntes Studioalbum noch in diesem Monat erscheinen wird.

Miley Cyrus wird noch in diesem Monat ihr neues Album ‚Bass Persuades‘ veröffentlichen.

Die 33-jährige Sängerin, die künftig nur noch unter dem Namen Miley auftreten wird, hat den Erscheinungstermin für ihr zehntes Studioalbum bekannt gegeben. Lange müssen sich ihre Fans nicht mehr gedulden. Auf Instagram schrieb sie: „Mein zehntes Studioalbum ‚Bass Persuades‘ gehört euch ab dem 18. September.“

Miley erklärte, dass der Titel auf der Vorstellung beruhe, Musik sei etwas „Kraftvolles, Verletzliches, Süßes und Starkes“. Die ‚Flowers‘-Interpretin schilderte: „Musik ergreift von uns Besitz. Wir fühlen sie, singen sie, tanzen manchmal dazu, lassen sie heraus und machen weiter.“ Für sie stehe der Albumtitel für ein Leben voller Gefühle: „Ein volles Herz, Herzschmerz, jeder Abschnitt des Lebens dazwischen. Das bedeutet der Titel für mich.“ An ihre Fans gerichtet fügte Miley hinzu: „Danke, dass ihr Teil davon seid, meine wildesten Träume wahr werden zu lassen. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass ihr dieses Album liebt.“

Die ‚Wrecking Ball‘-Künstlerin wird die Veröffentlichung des Albums mit zwei Konzerten in der Hollywood Bowl am 16. und 18. Oktober feiern. In einer separaten Ankündigung schrieb sie: „Es ist eine Weile her. Die Hollywood Bowl ist mein Lieblingsort, um Musik zu erleben und meine Lieblingskünstler zu sehen.“ Sie habe viele Male im Publikum gesessen, aber selbst noch nie dort auf der Bühne gestanden. „Los Angeles ist mein Herz und ich bringe es nach Hause“, freute sich der Star. „Wir sehen uns dort.“

Erst im vergangenen Jahr hatte die Sängerin betont, sie habe kein „Verlangen“ mehr danach, auf Tournee zu gehen. Anfang dieser Woche änderte sie ihre Social-Media-Namen in „Miley“ und teilte ein neues Foto von sich, das lediglich mit ihrem Vornamen versehen war. Eine Erklärung für die Änderung gibt es bislang nicht. Sie erfolgt jedoch, während Miley nach einem neuen Vertrag mit Atlantic Records neue Musik vorbereitet.

Zuvor hatte sie angedeutet, dass die Platte voller Liebeslieder sein werde. Im Gespräch mit Schauspielerin Daryl Hannah für das ‚Wonderland‘-Magazin erklärte die Chartstürmerin: „Dieses Album ist eine Liebesgeschichte, aber Liebesgeschichten sind nie eindimensional. Sie haben immer mehrere Ebenen. Es gibt definitiv einen romantischen roten Faden, der sich durch das Album zieht, denn wie all meine Platten ist es ein Spiegelbild dessen, wo ich in meinem Leben gerade stehe.“