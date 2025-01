Aus dem Film "Sabrina" Hollywood-Glamour: Ivanka Trump trägt legendäres Audrey-Hepburn-Kleid

Ivanka Trump und Ehemann Jared Kushner beim Liberty Ball in Washington D.C. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 11:45 Uhr

Ivanka Trump sorgte beim Liberty Ball für einen Hauch Hollywood-Glamour. Die Tochter des neuen US-Präsidenten zeigte sich in einer glamourösen Robe, die einst für Schauspiellegende Audrey Hepburn geschaffen wurde.

Ob Audrey Hepburn (1929-1993) damit einverstanden wäre? First Daughter Ivanka Trump (43) sorgte beim Liberty Ball am Abend der Amtseinführung ihres Vaters Donald Trump (78) in Washington D.C. für alten Hollywood-Glamour. Die 43-Jährige zeigte sich in einem Kleid, das einem berühmten Look der Schauspielikone von Givenchy nachempfunden war und aus demselben Modehaus stammt.

Video News

Die Tochter des am Montag zu einer zweiten Amtszeit eingeschworenen US-Präsidenten trug eine weiße, schulterfreie Robe mit einem langen, fließenden Rock mit schwarzen Rüschendetails am Saum und schwarzen Blumenstickereien. Das Kleid ist eine Kopie eines Kleides von Hubert Givenchy (1927-2018) aus dem Jahr 1954, das der Designer für Audrey Hepburn in dem Film "Sabrina" entworfen hatte.

Romantischer Tanz mit Ehemann Jared

Ivanka Trump kombinierte das Kleidungsstück mit schwarzen Handschuhen, Diamantohrsteckern und einer schillernden Diamantkette um den Hals, ihre blonden Haare trug sie zu einem Dutt hochgesteckt. Gemeinsam mit Ehemann Jared Kushner (44), der einen klassischen schwarzen Smoking trug, tanzte die Mutter von drei Kindern bei dem Ball neben Vater Donald und Stiefmutter Melania (54) sowie ihren Geschwistern und deren Partnerinnen bzw. Partnern auf der Bühne.

Laut der britischen "Daily Mail" erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses, Ivanka fühle sich "geehrt", das Kleid zu tragen und sei "der Familie Arnault und dem Givenchy-Atelier unglaublich dankbar für die Schöpfung dieses Meisterwerks, das die ursprüngliche Kunstfertigkeit und Eleganz mit bemerkenswerter Präzision und Handwerkskunst einfängt". Audrey Hepburn sei "eine persönliche Inspiration für Ivanka".

Bei der Amtseinführung selbst, die am Vormittag in Washington D.C. stattfand, zeigte sich Ivanka in einem dunkelgrünen Outfit aus dem Hause Dior, bestehend aus einem Woll-Bleistiftrock, einem Blazer und einem passenden Hut.