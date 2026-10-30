Stars Hollywood-Star Chris Pratt: Jeder fängt einmal klein an

Chris Pratt attends the London photocall for 'Mercy' - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 08:00 Uhr

Chris Pratt weiß, dass jeder Schauspieler klein anfängt.

Heute gehört Chris Pratt zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods, doch sein Weg zum Erfolg hätte beinahe eine ganz andere Wendung genommen.

Wie der 47-Jährige jetzt in den sozialen Netzwerken verriet, stand seine Karriere einst auf ziemlich wackeligen Beinen. Eine zufällige Begegnung in einem Restaurant auf Hawaii sollte schließlich alles verändern. Zu seinem Rückblick veröffentlichte Pratt bei Instagram ein altes Foto und erzählte von der Zeit vor seinem Durchbruch. Damals lebte er in einem Van auf Hawaii und verdiente seinen Lebensunterhalt als Kellner im Restaurant Bubba Gump Shrimp Company. Eines Tages tauchte dort die Schauspielerin Rae Dawn Chong auf. Pratt erkannte sie sofort und sprach sie an: „Hey, du bist doch ein Filmstar! Was machst du denn hier?“ Chong wollte daraufhin wissen, ob der junge Mann schauspielern könne. Seine Antwort fiel offenbar ziemlich selbstbewusst aus: „Verdammt, ja! Gib mir eine Rolle in deinem Film!“ Die Schauspielerin zeigte Interesse und bat ihn um seine Telefonnummer. Allerdings gab es ein Problem: Pratt besaß damals gar keinen eigenen Telefonanschluss. Kurzerhand hinterließ er stattdessen die Nummer seines Freundes Mike.

Einige Tage später erzählte Mike beiläufig, dass jemand angerufen habe. Pratt konnte es kaum fassen: „Willst du mich eigentlich veräppeln, Mike?!“ Schließlich meldete er sich selbst bei Chong und stellte fest, dass ihr Angebot tatsächlich ernst gemeint war. Er fuhr persönlich vorbei, um das Drehbuch abzuholen. Anschließend las er die insgesamt 120 Seiten bei seinem Freund gleich dreimal hintereinander. „Es war das erste Drehbuch, das ich jemals gelesen hatte. Meine Figur hieß Devon, und ich weiß noch, dass ich dachte: ‚Cool! Einen Devon kann ich doch locker spielen!'“, so Pratt weiter.

Viel besaß der heutige Hollywood-Star zu diesem Zeitpunkt nicht. Gerade einmal 60 Dollar, eine Tasche voller Kleidung und ein Paar Inlineskates gehörten zu seinem Besitz. Doch die Produktionsfirma bot ihm an, ihn für die Dreharbeiten nach Los Angeles zu fliegen. Für Pratt stand damit plötzlich eine völlig neue Zukunft offen. „Rae sagte mir, dass sie mich einfliegen lassen würden. In diesem Moment wusste ich: Mein Leben hat sich gerade für immer verändert. Ich werde Schauspieler“, schrieb er.

Der Film trug den Titel ‚Cursed Part 3‘ und war eine vergleichsweise kleine Horror-Komödie. Für Pratt wurde das Projekt dennoch zum entscheidenden Sprungbrett in die Filmbranche. Bis heute ist er Rae Dawn Chong für ihre Chance dankbar. Der mit Katherine Schwarzenegger verheiratete Schauspieler betonte: „Ich werde Rae immer dankbar sein, dass sie einem jungen Mann aus einem Fischrestaurant eine Gelegenheit gegeben hat. Jeder fängt irgendwo an – und genau dort begann meine Geschichte.“