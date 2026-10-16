Stars Anna Faris ist ‚glücklicher‘ denn je, seit sie abstinent lebt

Anna Faris - AVALON - LA - June - 2026 - Scary Movie 6 world premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 11:06 Uhr

Anna Faris ist 'glücklicher' denn je, seit sie abstinent lebt.

Anna Faris lebt seit anderthalb Jahren abstinent.

Die 49-jährige Schauspielerin gab zu, dass es sie „verletzt“ habe, Enthüllungen aus den Memoiren ‚Sitcom‘ von ‚Mom‘-Schöpfer Chuck Lorre zu lesen. Darin schrieb er, dass er zunächst gezögert habe, sie für die Sitcom zu besetzen. Außerdem erklärte er, dass sie vor der achten und letzten Staffel aus „mysteriösen“ Gründen ausgestiegen sei. Faris betonte jedoch, dass es ihr heute deutlich besser gehe. Anna, die in ‚Mom‘ an der Seite von Allison Janney die Rolle der Christy Plunkett spielte – der Tochter einer genesenden Suchtkranken, die selbst versucht, ein abstinentes Leben zu führen –, äußerte sich auf Instagram: „Ich lebe seit anderthalb Jahren abstinent. Ich war in einer Serie über Heilung zu sehen – und dann habe ich selbst erlebt, worum es dabei geht. Heute bin ich gesund, arbeite und bin glücklicher als seit Langem. Falls jemand, der das hier liest, gerade dort steht, wo ich damals war, hoffe ich, dass diese Worte helfen. Es wird besser. Ich bin der Beweis dafür.“

In seinem Buch ‚Sitcom‘ erinnerte sich Chuck Lorre daran, dass die Pilotfolge von ‚Mom‘ „relativ schnell auf die Beine gestellt“ worden sei. Als Anna Faris für das Projekt vorgeschlagen wurde, habe er jedoch „zunächst Nein gesagt“. „Ich war mir nicht sicher, ob Anna für diese Art von Stoff geeignet wäre“, schrieb er. Der 73-jährige Showrunner änderte seine Meinung, nachdem er darüber nachgedacht hatte, wie er seine „berufliche Beziehung“ zu Charlie Sheen, dem früheren Star von ‚Two and a Half Men‘, „vermasselt“ hatte. Er schrieb: „Das Privatleben eines Menschen geht mich nichts an. Die Mutter in ‚Mom‘ wäre Anna Faris gewesen – und sie hätte es auch sein sollen.“

Anschließend räumte Lorre ein, dass seine „anfänglichen Bedenken“, Anna Faris zu engagieren, „tatsächlich berechtigt“ gewesen seien. Er fügte hinzu: „Nach sechs Jahren verließ sie die Serie aus mysteriösen Gründen, die für niemanden am Set wirklich mysteriös waren.“ Bereits Anfang dieses Jahres hatte die 49-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Chris Pratt den 14-jährigen Sohn Jack hat, eingeräumt, dass sie während ihrer Zeit bei ‚Mom‘ „über ihren eigenen Mangel an Ehrgeiz beunruhigt“ gewesen sei. Außerdem habe sie mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. Im Podcast ‚Dear Chelsea‘ von Chelsea Handler sagte sie: „Rückblickend glaube ich, dass ich ziemlich depressiv war, möglicherweise litt ich unter Depressionen in der Perimenopause, ohne das zu erkennen. Ich hatte einfach eine distanzierte Beziehung zu dieser Stadt und meiner Karriere und fragte mich, ob ich genug Geld hätte, um in Rente zu gehen. Bei mir gab es einen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Depressionen. Ich musste einen Schritt zurücktreten und aufhören, mich selbst zu sabotieren.“