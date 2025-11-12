Stars Hollywood-Star Dave Franco will ‚für eine Weile verschwinden‘

Dave Franco - March 2025 - Avalon - The Studio World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler gönnt sich demnächst eine Pause vom Rampenlicht.

Dave Franco hat vor, sich bald zurückzuziehen.

Der 40-jährige Schauspieler war in den vergangenen Jahren in mehreren hochkarätigen Projekten zu sehen – darunter ‚Together – Unzertrennlich‘, ‚All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You‘ und ‚Die Unfassbaren – Now You See Me‘ – und möchte nun einen Schritt aus dem Rampenlicht treten. Der Hollywood-Star enthüllte im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘: „Im Grunde genommen bringen wir gerade noch diese Woche voller Pressetermine hinter uns und dann werde ich für eine Weile verschwinden.“

Dave witzelte, dass die Kinofans seiner inzwischen überdrüssig seien. „Ich bin mir sicher, die Leute können mich nicht mehr sehen – also gehe ich irgendwo ins Nirgendwo und krieche in ein Loch“, scherzte er. Auf die Frage, wann er plane, ins Rampenlicht zurückzukehren, antwortete Dave: „Ihr werdet mich sehen, wenn ihr mich seht.“

Zusammen mit seiner Frau Alison Brie war Dave bereits in mehreren Filmen zu sehen, wie 2023 in ‚Jemand, den ich mal kannte‘. Die beiden Schauspieler lieben es, bei verschiedenen Projekten zusammenzuarbeiten, sind allerdings auch „sehr wählerisch“, was ihre gemeinsamen Engagements betrifft.

Alison, die seit 2017 mit Dave verheiratet ist, verriet im Interview mit ‚Collider‘: „Wir haben schon bei mehreren Dingen zusammen gespielt. Dave hat mich inzwischen in ein paar Filmen inszeniert und wir haben gemeinsam ein Drehbuch geschrieben. Unsere Verständigung ist inzwischen so kurz, dass es fast wie eine Gedankenverbindung oder ein Blickkontakt-Ding ist.“

Obwohl das Paar häufig Angebote bekommt, gemeinsam vor der Kamera zu stehen, ist es bei der Auswahl seiner Projekte äußerst zögerlich. Die brünette Schönheit – bekannt aus Serien wie ‚Community‘ und ‚Mad Men‘ – sagte: „Wir sind sehr wählerisch bei Projekten, in denen wir gemeinsam auftreten. Wir lesen oft Drehbücher, in denen wir ein Paar spielen könnten – aber letztlich geht es darum, welches Projekt am meisten Sinn ergibt.“