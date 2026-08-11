Stars Hollywoodstar Rob Lowe setzt weiter auf neue ‚Chancen‘

Rob Lowe - AVALON - Utah - Jan - 2026 - THE MUSICAL Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 11:00 Uhr

Hollywoodstar Rob Lowe setzt weiter auf neue 'Chancen'.

Rob Lowe denkt überhaupt nicht daran, kürzerzutreten.

Der 62-jährige Schauspieler kann bereits auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurückblicken. Er spielte unter anderem in Filmen wie ‚The Outsiders‘, ‚Class‘, ‚The Hotel New Hampshire‘, ‚St. Elmo’s Fire‘ und ‚Wayne’s World‘ mit. Doch auf seinen bisherigen Erfolgen will sich Lowe keineswegs ausruhen. Gegenüber ‚People‘ sagte der Hollywoodstar: „Ich arbeite gerne. Ich mag die Möglichkeiten.“ Allein 2025 drehte Lowe vier Independent-Filme. Außerdem steht schon bald die Ankündigung eines großen neuen Netflix-Projekts an. Noch darf der Schauspieler allerdings nicht verraten, worum es sich dabei handelt. „Ich freue mich sehr darauf. Ich wünschte, ich könnte darüber sprechen, aber es ist ein sehr großes Projekt“, erklärte Lowe.

Besonders schätzt der Schauspieler, wie abwechslungsreich sich seine Karriere entwickelt hat. Er habe sich nie auf ein bestimmtes Genre festlegen müssen. „Eines der Dinge, die meine Karriere für mich so erfüllend machen, ist, dass es alles Mögliche sein kann. Nicht jeder bekommt diese Möglichkeit. Es gibt bestimmte ‚Listen‘, und manchmal schafft man es nicht, auf mehreren davon zu stehen“, reflektierte Lowe.

Nach seinem nächsten beruflichen Einsatz möchte sich der Schauspieler einem weiteren persönlichen Projekt widmen: einem Buch. Lowe verriet: „Danach werde ich meine Hunde holen und einen sehr langen Spaziergang machen. Und anschließend werde ich wahrscheinlich an meinem Buch arbeiten.“

Bereits früher bezeichnete Lowe „Resilienz“, also die Fähigkeit, nach Rückschlägen wieder aufzustehen, als entscheidend für seine lange Karriere in Hollywood. Im Laufe der Jahre habe er einiges überwinden müssen. Auf die Frage nach seiner größten Tugend antwortete er gegenüber ‚GQ‘: „Mein Optimismus. Optimismus führt zu Resilienz, und Resilienz ist wahrscheinlich der wichtigste Schlüssel dafür, eine lange Karriere und ein glückliches Privatleben zu führen. Man wird zu Boden geschlagen, steht wieder auf, hat einen langen Tag hinter sich und ist am nächsten Tag bereit, weiterzumachen. Das ist sehr wertvoll.