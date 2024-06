Kurz vor Sommer-Open-Air-Tour „Horrorjahr“: Pur-Sänger Hartmut Engler enthüllt Arthrose-Erkrankung

Hartmut Engler im Oktober 2023 bei der Premiere des PUR-Musicals "Abenteuerland" im Capitol Theater in Düsseldorf. (ae/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 14:52 Uhr

Seine Knie machen dem Pur-Sänger Hartmut Engler schon länger zu schaffen. Wie er jetzt erzählt, leidet er an der Gelenkerkrankung Arthrose, und musste im vergangenen Jahr operiert werden. Hinter ihm liege ein "gesundheitliches Horrorjahr". Doch auf Auftritte möchte er nicht verzichten.

Am 22. Juni startet in Emmendingen die Open-Air-Tour der Band Pur. Frontmann Hartmut Engler (62) plagen jedoch schon seit Längerem gesundheitlichen Probleme, wie er jetzt in einem Interview erzählte. Die bis 7. September geplanten 28 Sommer-Konzerte seien aber nicht in Gefahr.

Video News

"Die Schmerzen begleiteten mich dann manchmal durch die ganze Nacht"

Im Gespräch mit "Bild" erklärte der Sänger, dass er an Arthrose in beiden Knien leide. Arthrose bedeutet fortschreitender Gelenkverschleiß. "Ich habe die Diagnose schon länger und gerade ein gesundheitliches Horrorjahr hinter mir. Verbunden mit starken Schmerzen, einer Knie-OP mit Klinikaufenthalt und vielen Einschränkungen. Das Laufen wurde für mich zeitweise zur Qual, besonders das Treppensteigen."

Bereits bei der "Persönlich"-Tour 2023, die zwölf Konzerte umfasste, habe er Bandagen, Tapes und sogar Orthesen nutzen müssen. "Auf der Bühne tat mir nichts weh, weil mich der Applaus und das Adrenalin euphorisierten." Doch nach den Konzerten habe er "dann oft geheult vor Freude und Schmerz". Er habe sich nur noch ins Bett fallen lassen können. "Die Schmerzen begleiteten mich dann manchmal durch die ganze Nacht."

Dabei war der Musiker früher sehr sportlich und eigentlich ständig in Bewegung. "Bis Mitte 50 bin ich jede Woche fünfmal zehn Kilometer gelaufen. Dazu kommen über 1000 Konzerte mit viel Bewegung." Engler sagt: "Jetzt zeigt sich, dass das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten war."

Operation und Reha

Zwei Monate nach der Tour 2023 wurde der Sänger operiert und bekam eine Metallplatte unter die linke Kniescheibe gesetzt. Danach habe er eine lange Reha absolvieren müssen. "Leider zog ich mir am linken Bein auch noch einen Muskelfaserriss zu, der den Heilungsverlauf verlangsamte." Das Knie sei leider "weiter instabil "und auch im rechten Knie habe er starke Schmerzen gehabt." Lichtblick in der harten Zeit: Seine Lebensgefährtin, mit der er seit 2010 verlobt ist. "Zum Glück war meine Katrin immer an meiner Seite, die mir in allen Lebenslagen half."

Die bevorstehende Open-Air-Tour soll trotz Englers Knie-Problemen wie geplant stattfinden. "Die Pur-Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn wir werden zusammen diesen Sommer so was von rocken", betonte Hartmut Engler gegenüber "Bild". "Zum Glück singe ich ja nicht mit den Knien. Der Arzt hat gesagt, wenn ich mich auf der Bühne bewege, kann das auch Therapie sein."

Proben für Open-Air-Tour mit Hartmut Engler

Auch die erste Probe in der Heimatstadt Bietigheim-Bissingen ließ er sich – anders als sonst – nicht entgehen: "Erster Probentag für die Open-Air-Tournee 2024", teilte die Band zu einem Gruppenfoto auf Instagram am Sonntag mit. "Eigentlich ist der erste Probentag immer in 'kleiner' Runde, also Band ohne Hartmut geplant, um die Songs und die Arrangements im Detail zu checken. Aber Hartmut lässt es sich nicht nehmen, kurz vorbeizukommen, um die Stimmung aufzusaugen und sich weiter für die Produktionsproben mit großem Besteck und unserer Crew vorzubereiten." Weiter beteuerten Pur: "Wir freuen uns dermaßen auf euch!!!"

Im vergangenen Sommer war die Open-Air-Tournee angekündigt worden. Unter anderem werden die Musiker nach mehr als 20 Jahren wieder in der Berliner Waldbühne auftreten. Die Konzertreihe steht unter dem Motto "Persönlich – Unter freiem Himmel". Präsentiert werden sollen neben den Songs vom aktuellen Album "Persönlich" auch die großen Hits aus 40 Jahren Bandgeschichte wie "Lena", "Funkelperlenaugen" oder "Abenteuerland".