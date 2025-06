Stars Hotelrechnung bezahlt: Jimi Blue Ochsenknecht dankt Yeliz Koc für ’selbstlose Hilfe‘

Jimi Blue Ochsenknecht - 05.12.2016 Berlin - SuccoMedia BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2025, 11:05 Uhr

Der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht denkt sich in einem Instagram-Statement bei seiner Ex-Partnerin.

Jimi Blue Ochsenknecht äußert sich in einem Statement zu den Betrugsvorwürfen.

Der Schauspieler wurde am Mittwoch (25. Juni) am Hamburger Flughafen festgenommen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Die österreichischen Behörden hatten einen internationalen Haftbefehl wegen Betrugs ausgestellt. Der 33-Jährige soll eine Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 14.000 Euro nicht bezahlt haben.

Mittlerweile wurde die Rechnung beglichen – von niemand Geringerem als Jimis Ex-Freundin Yeliz Koc, mit der er die Tochter Snow Elanie (3) hat. Das berichteten unter anderem RTL und ‚Bild‘. Nun meldete sich der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht per Instagram-Statement zu Wort. Darin sprach er Yeliz direkt seinen Dank aus.

„Es geht Jimi gut und er bedankt sich bei Yeliz für die selbstlose Hilfe in einer Notsituation, die Unterstützung seiner Familie und die freundliche Behandlung durch alle Behörden in Hamburg“, ist in Jimis Instagram-Story zu lesen.

Der ‚Wilde Kerle‘-Darsteller bat außerdem um eine „faire, wahrheitsgemäße Berichterstattung“. Derzeit würden falsche Vorwürfe gegen den Star kursieren. „In der neuesten Berichterstattung werden Jimi nun andere Delikte als bisher vorgeworfen. Es wird hier falsch aus den Unterlagen zitiert. Jimi werden diese Delikte überhaupt nicht vorgeworfen“, hieß es in dem Post. Allerdings wurde nicht erklärt, welche Delikte damit gemeint waren. Stattdessen betonte das Statement: „Jimi stellt sich seiner Verantwortung.“

Yeliz Koc wollte die Festnahme ihres Ex auf RTL-Anfrage nicht kommentieren. Ihre Schwester und Managerin Filiz teilte lediglich mit: „Sie äußert sich zu so etwas generell nicht mehr.“