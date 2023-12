Startdaten, Besetzung und Handlung „House of the Dragon“ und mehr: So gehen die Serien-Kracher weiter

Wie geht es mit den Serien-Hits "The Boys" (hier Dominique McElligott als Queen Maeve), "Stranger Things" (in der Mitte im Bild: Sadie Sink als Max Mayfield) und "Wednesday" (rechts zu sehen: Jenna Ortega) weiter? (lau/spot)

SpotOn News | 25.12.2023, 16:17 Uhr

Etliche beliebte Serien kehren in Zukunft mit neuen Episoden auf die Bildschirme zurück. Alles bisher Bekannte zur Fortsetzung populärer Serien.

Fans fiebern den Fortsetzungen ihrer geliebten Serien-Kracher entgegen. Doch wann erscheinen die neuen Staffeln von "Wednesday", "House of the Dragon", "Bridgerton" oder "Stranger Things"? Der Überblick.

"The Last of Us"

Die Videospieladaption "The Last of Us" begeisterte Anfang 2023 Publikum und Kritiker gleichermaßen. Die Endzeitserie mit den Stars Pedro Pascal (spielt Joel, 48) und Bella Ramsey (Ellie, 20) in den Hauptrollen wurde vom US-Kabelkanal HBO auch bereits weniger als zwei Wochen nach Ausstrahlung der Premierenepisode um eine zweite Staffel verlängert.

Aufgrund des Doppelstreiks der Drehbuchautorinnen und Autoren sowie Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood konnte die Fortsetzung allerdings noch nicht in die Produktion starten. Nach Streikende steht jetzt jedoch fest, dass die Dreharbeiten Anfang 2024 losgehen werden. Mit den neuen Episoden aus Staffel zwei wird dann allerdings wohl erst 2025 zu rechnen sein. Denn die aufwendig produzierte erste Staffel benötigte schon ganze 200 Drehtage. Rechnet man dazu noch die für die Postproduktion aufzuwendende Zeit, erscheint ein Start 2024 ausgeschlossen. Für Fans bedeutet das eine lange Wartezeit.

Für Staffel zwei von "The Last of Us" wird die überaus populäre Videospiel-Fortsetzung "The Last of Us Part II" aus dem Jahr 2020 adaptiert. Daher werden wohl auch die neuen Episoden der HBO-Serie – analog zur Games-Vorlage – mit einem Zeitsprung von einigen Jahren beginnen. Die Serienmacher Craig Mazin ("Chernobyl", 52) und Neil Druckmann (45), seines Zeichens Entwickler der Vorlagen-Spiele, haben bereits angekündigt, dass die Ereignisse des zweiten Computerspiels wohl in mehreren Serienstaffeln erzählt werden.

"House of the Dragon"

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von "House of the Dragon" soll laut des ersten Teaser-Trailers im Sommer 2024 auf HBO und dessen Streamingdienst Max sowohl aller Voraussicht nach zeitgleich in Deutschland bei Sky und Wow erscheinen. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung konnten auch während des Streiks in Hollywood fortgesetzt werden, sodass Staffel zwei schon im Kasten ist.

Nach dem schockierenden Tod aus den letzten Momenten der Premierenstaffel wird der "Tanz der Drachen" genannte Targaryen-Bürgerkrieg um die Herrschaft über Westeros in den neuen Episoden so richtig in die Gänge kommen. Darstellerinnen und Darsteller noch lebender Figuren wie Matt Smith (41), Emma D'Arcy (31), Rhys Ifans (56) und Olivia Cooke (29) kehren allesamt zurück. Neu mit dabei sind unter anderem Gayle Rankin ("GLOW", 34), Simon Russell Beale ("The Death of Stalin", 62) und Tom Taylor ("Der Dunkle Turm", 22).

"The White Lotus"

HBOs dritte Erfolgsserie "The White Lotus" fliegt, im Gegensatz zu den eben erwähnten, in Deutschland noch ein wenig unter dem Radar – was angesichts von zehn Emmy Awards für Staffel eins und 24 Nominierungen für die zweite Ausgabe dann doch ein wenig überrascht.

In Staffel drei, die jedoch erst 2025 auf HBO erscheinen wird, wendet sich Serienschöpfer Mike White (53) einmal mehr einem neuen Schauplatz zu. In einem White-Lotus-Resort in Thailand soll es in der Fortsetzung "um einen satirischen und witzigen Blick auf den Tod und die östliche Religion und Spiritualität" gehen – wie gewohnt mit einem neuen Schauspiel-Ensemble. Einzig die aus Staffel eins bekannte Natasha Rothwell (43) soll als Belinda zurückkehren.

"Wednesday"

Um die zweite Staffel von "Wednesday" ranken sich derzeit noch einige Fragezeichen. Dass die aktuell erfolgreichste englischsprachige Serie der bisherigen Netflix-Geschichte fortgesetzt wird, steht schon seit Anfang des Jahres fest. Doch der Schauspiel- und Drehbuchautorenstreik in Hollywood bremste die Produktion gewaltig. Nun sollen die Kameras für Staffel zwei laut US-Branchenmagazinen Ende April 2024 wieder rollen. Vor 2025 dürfte dann mit einer Rückkehr der von Jenna Ortega (21) so fulminant verkörperten Hauptfigur allerdings nicht zu rechnen sein.

Ortega selbst hat für Staffel zwei übrigens mehr Horrorelemente in Aussicht gestellt, und im gleichen Atemzug erwähnt, dass ihre Figur Wednesday in den neuen Folgen Single bleiben wird. Gerade letzteres fände die 21-Jährige "wirklich großartig". Darüber hinaus gibt es aktuell noch keine Neuigkeiten zu Handlung oder Besetzung.

Auch ein Spin-off zu dem von Komiker Fred Armisen (57) gespielten Onkel Fester befindet sich laut US-Medienberichten derzeit bei Netflix in der Entwicklung. Der Serienableger ist allerdings gegenwärtig noch nicht offiziell vom Streamingdienst bestätigt.

"And Just Like That…"

Auch alle Fans von Carrie, Miranda und Co. müssen stark sein: Die bereits seit August 2023 bestätigte dritte Staffel des "Sex and the City"-Revivals "And just like that…" wird erst 2025 auf HBO erscheinen. Schon zwischen Staffel eins und zwei lag für Zuschauerinnen und Zuschauer eine gefühlt endlos lange Wartezeit von 16 Monaten.

Der bereits des Öfteren erwähnte Doppelstreik der Schauspieler und Drehbuchautoren tat in der zweiten Jahreshälfte 2023 sein Übriges, einen schnelleren Drehstart von Staffel drei auszubremsen. In der Fortsetzung der beliebten Serie wird das Publikum dann unter anderem erfahren, ob die von Sarah Jessica Parker (58) gespielte Hauptfigur tatsächlich jahrelang auf John Corbetts (62) Aidan warten wird.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"

Im Gegensatz zu vielen anderen Serien, die in diesem Jahr vom Doppelstreik in Hollywood betroffen waren, gibt es für alle Tolkien-Fans gute Nachrichten: Bei Amazons Prestigeprojekt "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" konnten im Juni 2023 die Dreharbeiten zur zweiten Staffel abgeschlossen werden. Mit einem Start der neuen Episoden wird daher im Laufe des Jahres 2024 gerechnet. Einen offiziellen Termin oder Veröffentlichungszeitraum hat Amazon aber noch nicht genannt.

Über die Handlung ist derzeit noch nicht allzu viel bekannt. Jedoch soll der große Bösewicht Sauron nach der Enthüllung seiner wahren Identität stärker im Mittelpunkt der Serienhandlung stehen. Auch auf eine große Schlacht, die sich über ganze zwei Episoden erstrecken soll, dürfen sich Mittelerde-Fans wohl freuen. Einige neue Cast-Mitglieder wie etwa der aus "Game of Thrones" bekannte Ciarán Hinds (70) sind bereits offiziell von Amazon bestätigt.

"Stranger Things"

Auch die extrem beliebte Netflix-Serie "Stranger Things" wird mit einer neuen Staffel zurückkehren. Doch die fünfte und letzte Ausgabe der Mystery-Show erscheint allerfrühestens Ende 2024 beim Streamingdienst. Denn auch die Dreharbeiten zur "Stranger Things"-Fortsetzung verhinderte 2023 der Doppelstreik in Hollywood. Anfang Januar 2024 sollen die Kameras für Staffel fünf nun jedoch endlich rollen.

Ansonsten gibt es noch nicht allzu viele belastbare Informationen zum Ende der grandiosen Retro-Serie. Das Serienfinale soll hochemotional und dramatisch werden. "Terminator"-Ikone Linda Hamilton (67) stößt außerdem zum Cast. Welche Rolle die erste Darstellerin von Sarah Connor übernehmen wird, ist gegenwärtig noch unbekannt.

"Bridgerton"

Die beliebte Netflix-Serie "Bridgerton" ist in diesem Jahr mit dem Spin-off "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" fortgesetzt worden, in dem eine Vorgeschichte rund um die Titelfigur erzählt wurde. Fans sollten jedoch nicht vergessen, dass auch eine dritte und vierte Staffel der bei Fans so populären Historienserie bereits beschlossene Sache sind.

Die Dreharbeiten zur dritten Ausgabe konnten schon im März 2023 abgeschlossen werden. Anfang Dezember gab Netflix dann bekannt, dass die neuen Episoden zweigeteilt erscheinen werden. Der aus vier Episoden bestehende Teil eins erscheint am 16. Mai 2024 auf dem Streamingdienst. Teil zwei, der wiederum aus vier Folgen besteht, schließt dann am 13. Juni die dritte Staffel ab.

Wie bei der romantischen Historienserie üblich, müssen sich Fans auf einige Änderungen bei der Besetzung einstellen: So hat die Staffel-eins-Hauptdarstellerin Phoebe Dynevor (28) erklärt, dass sie in der dritten Staffel nicht mehr auftreten wird – nachdem ihr Serien-Ehemann Regé-Jean Page (35) bereits nach der Premierenstaffel ausgestiegen war.

Zurückkehren werden dafür die Hauptdarsteller aus der zweiten Staffel: In den kommenden Episoden sollen Zuschauerinnen und Zuschauer auch den Ehealltag der von Jonathan Bailey (35) und Simone Ashley (28) verkörperten Figuren Anthony und Kate Bridgerton erleben. Im Mittelpunkt von Staffel drei steht allerdings eine neue Liebesgeschichte: Dieses Mal begibt sich Colin Bridgerton (Luke Newton, 30) auf die Suche nach einer standesgemäßen Ehefrau.

"Squid Game"

Auch "Squid Game", die erfolgreichste nicht-englischsprachige Serienproduktion der bisherigen Netflix-Geschichte, ging 2023 weiter – wenn auch als Reality-Serie. Eine zweite Staffel von "Squid Game: The Challenge" wird kommen, doch wie ist es eigentlich um das Original bestellt?

Im Juni 2022 bestellte Netflix offiziell eine Fortsetzung des düsteren Serienerfolges von Serienschöpfer, Autor und Regisseur Hwang Dong-hyuk (52). Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben im Sommer 2023 begonnen und sollen zehn Monate andauern. Ein offizielles Startdatum für Staffel zwei gibt es noch nicht, es könnte aber gegen Ende 2024 so weit sein.

Zurückkehren werden aus Staffel eins Hauptdarsteller Lee Jung-Jae (51), der für sein Spiel in der Netflix-Serie mit einem Emmy als "Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie" ausgezeichnet worden ist. Auch Wi Ha-joon (32), der einen Polizisten spielte, der sich auf der Suche nach seinem Bruder in das Spiel einschleuste, Lee Byung-hun (53), der den "Frontmann" verkörpert, sowie Gong Yoo (44), dessen Figur die Spieler für das "Squid Game" rekrutierte, werden wiederum mit von der Partie sein. Zur Handlung der neuen Episoden liegen gegenwärtig noch keine gesicherten Informationen vor.

"The Boys"

Die mit Spannung erwartete, vierte "The Boys"-Staffel ist schon seit April 2023 abgedreht und wird definitiv im Laufe des Jahres 2024 auf Prime Video erscheinen. Ein genaues Startdatum hat der Streamingdienst des Mega-Konzerns allerdings noch nicht bekannt gegeben. In dieser Hinsicht ist wohl in Kürze mit Neuigkeiten zu rechnen.

Der illustre Cast der Superhelden-Satire wächst für die vierte Staffel nochmals an. So wird etwa "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan (57), der im Teaser-Trailer zu den neuen Folgen erstmals zu sehen ist, eine noch unbekannte Rolle übernehmen. Die aus zahlreichen Indy-Filmproduktionen der Vergangenheit bekannte Darstellerin Rosemarie DeWitt (52) stößt ebenso zum Cast. Sie spielt die Mutter von Hauptfigur Hughie.

In den neuen Episoden steht die schurkische Kongressabgeordnete Victoria Neuman (Claudia Doumit, 31) kurz vor der US-Vizepräsidentschaft, während Homelander (Antony Starr, 48) seine Macht innerhalb und außerhalb des Vought-Konzerns weiter festigt. Boys-Anführer Billy Butcher (Karl Urban, 51) hat indes nur noch einige Monate zu leben, während sein Team verzweifelt nach Möglichkeiten sucht, die gesamte Welt vor den mörderischen "Supes" zu retten.