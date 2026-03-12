Film Hugh Dancy schließt sich Serien-Stars im neuen Film von Sydney Sweeney an

Hugh Dancy at Downton Abbey A New Era premiere - Getty - April 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 11:00 Uhr

Hugh Dancy schließt sich 'Downton Abbey'- und 'Game of Thrones'-Stars im neuen Film von Sydney Sweeney an.

Hugh Dancy, Dominic West, Rose Leslie und weitere Schauspieler wurden für ‚The Custom of the Country‘ besetzt.

Die drei Schauspieler, bekannt aus Serien wie ‚Hannibal‘, ‚Downton Abbey‘ und ‚Game of Thrones‘, werden in der kommenden Filmadaption des Romans von Edith Wharton neben Sydney Sweeney zu sehen sein. Laut ‚Deadline‘ gehören außerdem Josh Finan, Matthew Goode, Louis Garrel, Martha Plimpton, Ian Hart, James McArdle, Rosie Sheehy, Irene Jacob, Miranda Richardson, Louisa Harland und Ronkẹ Adékọluẹ́jọ́ zur Besetzung. Die Produktion des Films, in dem auch Leo Woodall mitspielen wird, hat bereits begonnen. Josie Rourke übernimmt sowohl das Drehbuch als auch die Regie.

Im Film wird Sydney Sweeney die Figur Undine Spragg spielen, eine äußerst ehrgeizige Frau aus dem Mittleren Westen der USA, die um die Jahrhundertwende versucht, in der Gesellschaft New Yorks aufzusteigen. Mit Schönheit, Ehrgeiz und starkem Willen konfrontiert Undine die fest etablierte Elite und scheut sich nicht vor Kontroversen – bis sich schließlich Liebe und Reichtum miteinander verbinden. Regisseurin Josie Rourke sagte in einer Erklärung zu ihrem Projekt: „Undine Spragg ist die ursprüngliche ‚gefährliche Frau‘. Edith Whartons Figur hat Leser schon immer fasziniert, verführt und auch verärgert. […] Das Buch wirkt erstaunlich modern, und während ich diese Adaption schrieb, hatte ich Sydney Sweeney ständig als diese ikonische Figur im Kopf – als hätte Wharton die Rolle vor einem Jahrhundert direkt für sie geschrieben.“

Neben ihrer Hauptrolle wird Sydney Sweeney den Film auch gemeinsam mit Charles Finch von Rabbit’s Foot Films, Alison Owen von Monumental Pictures sowie StudioCanal produzieren. Das Casting wird von Nina Gold geleitet, die laut Berichten damit beschäftigt ist, „ein Ensemble rund um Sweeney aufzubauen“. Produzent Charles Finch sagte: „Ich habe viele Jahre daran gearbeitet, ‚The Custom of the Country‘ auf die Leinwand zu bringen. Ich bin begeistert von Josies Adaption sowie von der Energie, Leidenschaft und dem Spaß, den Sydney in die Rolle bringen wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Alison und StudioCanal.“