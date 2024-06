Start 2026 Hugh Jackman: Hauptrolle in Adaption des deutschen Romans „Glennkill“

Hugh Jackman und Oscarpreisträgerin Emma Thompson werden für eine Adaption des deutschen Krimis "Glennkill" vor der Kamera stehen. (lau/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 23:01 Uhr

Eine Verfilmung des deutschen Erfolgsromans "Glennkill" wird Wirklichkeit. Marvel-Star Hugh Jackman übernimmt die Hauptrolle.

Marvel-Star Hugh Jackman ("Deadpool & Wolverine", 55) hat ein neues Filmprojekt an Land ziehen können. Der australische Darsteller spielt die Hauptrolle in der Adaption des deutschen Erfolgsromans "Glennkill" von Leonie Swann (49). Das berichtet das US-Branchenmagazin "Deadline". Neben Jackman wird die zweifache Oscarpreisträgerin Emma Thompson (65) für "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie", so der Titel des Films, vor der Kamera stehen.

Darum geht es in "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie"

Swanns Roman erzählt die Geschichte des Schäfers George Hardy (Jackman), der seine Schafe liebt, und sie nur wegen ihrer Wolle züchtet. Allabendlich liest Hardy seinen Schafen einen Krimi vor, und tut dabei so, als könnten die Tiere das Buch verstehen. Der Schäfer ahnt jedoch nicht, dass die Schafe wirklich in der Lage sind, der Handlung des Krimis zu folgen. Stundenlang streiten sie im Anschluss darüber, wer der Täter ist. Als Hardy dann selbst unter verdächtigen Umständen ums Leben kommt, beschließen seine Schafe, den Mordfall zu lösen.

Autorin Swann erhielt im Jahr 2006 den renommierten Friedrich-Glauser-Preis für ihr Erstlingswerk "Glennkill", das sich einige Monate lang an der Spitze der Bestsellerliste hielt. Im nun angekündigten Film, der von Amazons MGM Studios produziert wird, wirken neben Jackman und Thompson unter anderem noch "Game of Thrones"-Star Conleth Hill (59), der aus "Succession" bekannte Nicholas Braun (36) sowie die für das ergreifende Drama "The Whale" Oscar-nominierte Hong Chau (44) vor der Kamera mit.

Das Drehbuch stammt von "Chernobyl"- und "The Last of Us"-Serienschöpfer Craig Mazin (53). Regie führt mit Kyle Balda (53) ein Veteran des Animationsfilms, der zuvor bereits "Minions" und "Ich – Einfach unverbesserlich 3" inszenierte. "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie" soll am 20. Februar 2026 im Kino starten.