Hund wechselt Fellfarbe und wird zum Star!

View this post on Instagram

Wow, thanks a lot for the 1000 followers! I am so grateful to all of you??! #labradorretriever #labradorinnoutaja #labradorsofinstagram #labradorinoutajat #labradorretrievers #vitiligo #vitiligodog #vitiligodogs #hunden #oreostyle #blacklabrador #whitelabrador #retrieverinstagram #finland #finlanddog #stayhome #staysafe #stayhomestaysafe