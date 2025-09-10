Stars Ian Somerhalder war ‚angeekelt‘ von Fan-Verhalten

Ian Somerhalder - SiriusXM studios December 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler enthüllt, wie verletztend das Verhalten mancher 'Vampire Diaries'-Fans war.

Ian Somerhalder fühlte sich „angeekelt und frustriert“ vom Verhalten einiger ‚Vampire Diaries‘-Fans.

Der Darsteller spielte zwischen 2009 und 2017 Damon Salvatore in der Teenie-Dramaserie, äußerte aber nun seinen Ärger über „gemeine“ Fans. In dem Buch ‚I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries‘ sagte der Schauspieler: „Ich war der größte Delena-Fan überhaupt – bis mir klar wurde, dass das Fandom die Fähigkeit hatte, sich gegen Menschen zu wenden und richtig, richtig gemein zu werden. Da dachte ich mir: ‚Moment, halt, halt – das ist eine fiktive Serie mit fiktiven Figuren, wir können doch nicht im echten Leben gemein zu anderen Menschen sein.'“

Ian gestand: „Das hat meine Wertschätzung für Fandom verändert. Ich mag es nicht, wenn Menschen gemein zueinander sind. Das ist ein toxischer Krebs für die Gesellschaft.“ Ian gab zu, dass ihn die Streitereien der Fans im Internet „angeekelt und frustriert“ haben, weil sie zeigten, wie dunkel das Fandom werden konnte.

Der 46-Jährige fügte hinzu: „Wir wollten einfach nur eine wirklich tiefgründige, emotionale Geschichte erzählen – dadurch habe ich viel über die Gesellschaft gelernt. Das ist einer der Gründe, warum ich das Fernsehgeschäft verlassen und Unternehmer geworden bin.“

Kürzlich wurde bekannt, dass Ian die Serie nach Staffel drei eigentlich verlassen wollte. Der Serienstar gestand, dass er nach der dritten Staffel mit der Entwicklung seiner Figur unzufrieden war. „Ich war so enttäuscht über Damons Entwicklung, dass ich eines Tages Julie [Plec, die Serienschöpferin] in ihrem Büro in Atlanta fast tränenüberströmt gegenübersaß – tatsächlich waren meine Augen ziemlich feucht – und darum bat, aus der Serie auszusteigen“, gestand er laut ‚I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries‘. Der Schauspieler sei „so wütend“ gewesen: „Ich wollte aufhören. Denn ich sah, wohin das führen würde. Damon entwickelte sich in Richtung der typischen Love-Interest-Rolle.“