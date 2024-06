Musik Ice Spice: Album kommt im Juli

Ice Spice - March 2024 - Getty Images - Billboard Women In Music BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 18:00 Uhr

Ice Spice hat angekündigt, dass ihr kommendes Album ‚Y2K‘ nächsten Monat erscheinen wird, gefolgt von ihrer ersten Welttournee.

Die 24-jährige Rapperin enthüllte, dass ihre mit Spannung erwartete Debüt-Platte am 26. Juli erscheinen soll. Danach folgt ihr allererster globaler Ausflug in Form ihrer ‚Y2K! Welttournee‘. Auf Instagram kündigte Ice Spice das Album an und zeigte das ‚Y2K‘-Cover. Sie fügte die Bildunterschrift hinzu: „HIIIII ‚Y2K‘ DAS ALBUM WIRD AM 26. JULI ERSCHEINEN!“

In einem folgenden Beitrag auf der Plattform bestätigte die ‚Pretty Girl‘-Hitmacherin, dass sie im Juli und August durch Europa und die USA touren werde, und verriet, dass sie bei dem Ausflug von Cash Cobain begleitet wird.

Zuvor hatte die ‚Munch‘-Rapperin verraten, dass ihre Mutter die Hauptinspiration für ihr Album war, und fügte hinzu, dass sie „die ‚Y2K‘-Ästhetik in ihrer wahrsten Form“ verkörpere. Während eines Auftritts in der Zane Lowe Show sagte sie: „Zum Glück hatte ich meine Mutter, und als ich jünger war, sah ich, wie sie die Y2K-Ästhetik in ihrer wahrsten Form verkörperte. Es sind die Gelnägel, das Arschgeweih. Es ist ein brauner Lipliner, egal wohin man geht. Zum Glück hatte ich sie als Inspiration. Und natürlich das Internet. Genau wie jeder andere auch.“

Ice Spice gab auch zu, dass sie „wirklich nervös“ war, Sean Pauls Klassiker ‚Gimme the Light‘ aus dem Jahr 2002 in ihrem Track ‚Gimme A Light‘ zu sampeln, der auf ihrem kommenden Album zu hören sein wird. Sie sagte: „Ich war wirklich nervös, weil wir wirklich ein sehr authentisches Y2K-Sample haben wollten, und Sean Paul ist legendär. Und allein dieser Song, sein ‚Gimme the Light‘, ist so ikonisch, dass ich so nervös war, ihn zu sampeln, weil ich dachte: ‚Das wird nicht freigegeben, also was ist der Sinn?‘“

Ice Spices „Y2K! Daten der Welttournee:

4 Juli – Roskilde, Denmark – Roskilde Festival

5 Juli – Gdynia, Poland – Open’er Festival

7 Juli – Vienna, Austria – Rolling Loud Europe

11 Juli – Costinesti, Romania – Beach, Please! Festival

12 Juli – London, UK – Wireless Festival

13 Juli – Frauenfeld, Switzerland – Openair Frauenfeld

18 Juli – Dour, Belgium – Dour Festival

30 Juli – Washington, DC – The Anthem

1 August – Montclair, NJ – The Wellmont Theater

2 August – Philadelphia, PA – The Met Philadelphia presented by Highmark

4 August – Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway

6 August – New York, NY – The Rooftop at Pier 17

9 August – Detroit, MI – The Fillmore Detroit

11 August – Toronto, ON – HISTORY

13 August – Chicago, IL – Byline Bank Aragon Ballroom

14 August – Minneapolis, MN – The Armory

17 August – Denver, CO – Fillmore Auditorium

19 August – Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

21 August – Oakland, CA – Fox Theater

23 August – Tempe, AZ – Marquee Theatre

25 August – Dallas, TX –The Factory Deep Ellum

26 August – Houston, TX – 713 Music Hall

28 August – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

31 August – Miami Beach, FL – The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater