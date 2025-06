Stars „Ich glaube, ich bin bereit …“ Kelly Osbourne denkt „ernsthaft“ über eigene Reality-Show nach

Kelly Osbourne - May 2024 - Netflix Is A Joke Fest - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 11:00 Uhr

Die einstige 'The Osbournes'-Darstellerin will demnächst ihr eigenes Format an den Start bringen.

Kelly Osbourne denkt „ernsthaft“ über ein Comeback im Reality-TV nach. Die 40-jährige Schauspielerin und Sängerin – die mit 17 Jahren durch die Reality-Show ‚The Osbournes‘ berühmt wurde – hat nach eigenen Angaben bereits „etwa drei Angebote“ von Fernsehsendern für eine eigene Sendung bekommen. Nun, in reiferem Alter, fühle sich Kelly laut eigener Aussage bereit: „Ich weiß, wie ich mit allem umgehen muss.“ Im Interview mit der neuen Ausgabe der britischen Zeitschrift ‚HELLO!‘ verriet sie: „Ich habe etwa drei Angebote bekommen, eine Reality-Show über mich zu machen – und ich denke wirklich ernsthaft darüber nach. Ich glaube, ich bin bereit fürs Reality-TV. Ich weiß, wie ich mich verhalte, ich weiß, was alles dazugehört, und ich weiß: Je ehrlicher man ist, desto weniger Angriffsfläche bietet man.“

Kelly erklärt, dass ihre eigene Sendung ihr helfen könnte, sich von ihrem berühmten Nachnamen zu emanzipieren. Sie fügte hinzu: „Ich möchte meinen eigenen Fußabdruck in der Welt hinterlassen. Ich bin schon sehr lange Ozzy Osbournes Tochter – jetzt ist es an der Zeit, das zu tun, was ich will.“ Die TV-Persönlichkeit, die 2022 gemeinsam mit ihrem Musiker-Freund Sid Wilson ihren Sohn Sidney zur Welt brachte, betonte außerdem, dass ihr kleiner Junge in jeder beruflichen Entscheidung oberste Priorität habe. „Ich möchte nicht, dass jemand anderes mein Kind großzieht – das mache ich“, so Kelly weiter. Zudem zeigte sich die einstige Sängerin offen für weiteren Familienzuwachs: „Ich will mindestens noch ein Kind. Ich möchte so viele Kinder wie möglich haben – und dann adoptieren.“