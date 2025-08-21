Stars ‚Ich hole mir einen Stuhl und setze mich neben das Bett‘: Nick Jonas weigert sich, im Bett fernzusehen

Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas - March 2023 - South Asian Excellence Pre-Oscars - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger hasst es, unter der Bettdecke "warm" zu werden - deshalb setzt er sich im Schlafzimmer lieber auf einen Stuhl, um fernzusehen.

Nick Jonas hat die strikte Regel, im Bett nicht fernzusehen.

Der Jonas Brothers-Star gab zu, dass er sich auf einen Stuhl neben das Bett setzt, wenn seine Frau Priyanka Chopra Jonas es sich unter der Decke gemütlich macht und ihre Lieblingsserien schaut – weil er es nicht erträgt, im Bett „warm“ zu werden.

In der TikTok-Show ‚Are You Okay?‘ wurde er gefragt, was seine „Beige Flag“ sei, also eine besondere Macke des Sängers. Daraufhin verriet er: „Ich finde, Betten sind nur zum Schlafen da. Ich sitze nicht im Bett, ich esse nicht im Bett, ich lese kein Buch im Bett und schaue auch kein Fernsehen. Das kann ich einfach nicht.“

Auf die Frage nach dem Grund gestand der 32-Jährige: „Mein Körper läuft heiß. Das ist so eine Sache.“ Für den Fall, dass seine Partnerin bereits im Bett liegt und fernsieht, hat Nick eine besondere Strategie: „Dann hole ich mir einen Stuhl und setze mich neben das Bett.“

Kürzlich verriet Priyanka, dass sie und Nick jeden Sonntagmorgen „Pflicht-Kuscheleinheiten“ haben. Die Stars achten darauf, mindestens einmal pro Woche intim zu werden. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin plauderte die 43-Jährige aus: „Sonntagmorgen-Kuscheln im Bett. Das muss einfach sein. Das ist Pflicht.“

Die ‚Love Again‘-Darstellerin – die mit Nick die dreijährige Tochter Malti Marie hat – wurde außerdem gefragt, was ihr im Leben „Frieden“ bringt. Priyanka erzählte, dass es für sie das größte Geschenk sei, einfach zu Hause mit ihren Liebsten zu sein. „Der größte Luxus in unserem Leben ist, Zeit zusammen zu verschwenden oder sie einfach miteinander zu verbringen – ganz entspannt, ohne sich darum zu sorgen, irgendwohin zu müssen“, schilderte sie.