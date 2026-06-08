Film Nick Jonas lobt Regisseur von ‚Power Ballad‘ für sein natürliches Musikverständnis

Nick Jonas - "Power Ballad" New York Special Screening - Arrivals - Starpix for Lionsgate BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 11:00 Uhr

Nick Jonas lobt den Regisseur von 'Power Ballad' für sein natürliches Musikverständnis.

Nick Jonas hat verraten, dass es für ihn eine „ziemlich einfache Entscheidung“ gewesen sei, die Hauptrolle im Film ‚Power Ballad‘ anzunehmen: vor allem wegen Regisseur John Carney.

Der Sänger der Jonas Brothers spielt in dem Film an der Seite von Paul Rudd. Die Geschichte handelt von einem amerikanischen Hochzeitssänger in Irland, der während einer nächtlichen Jam-Session eine besondere Verbindung zu einem verblassenden Popstar aufbaut. Im Gespräch mit ‚Deadline Hollywood‘ lobte Jonas den Regisseur für dessen enge Beziehung zur Musik und dafür, wie stark diese seine Arbeit prägt. Er sagte: „John ist Musiker. Er hat als Musiker angefangen, und Musik ist ein wesentlicher Teil seines Wesens. Sie steckt ihm buchstäblich in den Knochen. Er lebt und atmet Musik und inszeniert wie ein Musiker. Seine Beziehung zur Musik ist weder oberflächlich noch beiläufig. Ich glaube, er fühlt sich verpflichtet, der Musik gerecht zu werden.“

Jonas erklärte weiter, dass ihn gerade diese Leidenschaft überzeugt habe: „Ich war schon immer ein Fan von ihm. Als ich von dem Drehbuch hörte und die Zusammenfassung bekam, war die Entscheidung ziemlich einfach.“ Nachdem er das komplette Skript gelesen hatte, habe er sich zudem stark mit seiner Figur identifizieren können: „Nicht nur wegen einiger Parallelen zu meinem eigenen Weg. Die Figur versucht nach dem Erfolg in einer Gruppe ihren eigenen Platz zu finden. Einige dieser Erfahrungen habe ich selbst gemacht, deshalb fühlte ich mich der Rolle sehr verbunden. Und als ich dann die Musik hörte, habe ich mich sofort in sie verliebt.“

Seine Begeisterung sei noch größer geworden, als er erfahren habe, dass Paul Rudd ebenfalls mitspielen würde: „Als ich hörte, dass Paul dabei ist, war ich begeistert. Ich war schon immer ein Fan von ihm und habe davon geträumt, einmal mit ihm zu arbeiten. Unser erster Drehtag war die Szene, in der wir gemeinsam in einer Suite sitzen, Songs schreiben, jammen und etwas trinken. Das war die perfekte Grundlage für die gesamte Erfahrung.“