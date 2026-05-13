Film ‚Conan der Barbar‘-Star Donald Gibb mit 71 Jahren gestorben

Conan the Barbarian - 1982 - Avalon - Film Poster BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 14:00 Uhr

Der Schauspieler ist laut seiner Familie "an gesundheitlichen Komplikationen" gestorben.

Donald Gibb, bekannt aus ‚Conan der Barbar‘, ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Der Schauspieler starb am Dienstagabend (12. Mai) nach längeren gesundheitlichen Problemen in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Texas, wie sein Sohn Travis bekannt gab. Travis erklärte gegenüber ‚TMZ‘, dass sein Vater „an gesundheitlichen Komplikationen“ gestorben sei und dabei „von Familienmitgliedern umgeben war, die ihn sehr geliebt haben“.

Die Familie ergänzte: „Donald liebte den Herrn sowie seine Familie, Freunde und Fans von ganzem Herzen. In dieser schweren Zeit bitten sie um Gebete und Privatsphäre.“ Außerdem erklärte die Familie, ihr Vater werde „schmerzlich vermisst und für immer in Erinnerung bleiben“.

Gibb war 1,93 Meter groß und vermutlich am bekanntesten für seine Rolle als Frederick Aloysius „Ekel“ Palowaski in der Komödie ‚Die Rache der Eierköpfe‘ aus dem Jahr 1984. „Ekel“ war ein einschüchternder Sportler-Typ, doch Donalds komödiantisches Timing und sein skurriler Charme machten die Figur schnell zu einem Fanliebling. Später übernahm er die Rolle erneut in den Fortsetzungen ‚Die Supertrottel‘ sowie ‚Chaos Kings‘.

Neben der Comedy-Reihe machte sich Gibb auch mit Rollen als harter Kerl in Filmen wie ‚Conan der Barbar‘, ‚Bloodsport‘, ‚Auf der Jagd‘ und ‚Hancock‘ einen Namen. Zu seinen Fernsehauftritten gehörten Serien wie ‚Knight Rider‘, ‚MacGyver‘, ‚Quantum Leap‘, ‚Cheers‘, ‚Seinfeld‘ und ‚The X-Files‘. Außerdem spielte Gibb in allen sechs Staffeln der HBO-Football-Sitcom ‚1st and Ten‘ die Rolle des Leslie „Dr Death“ Krunchner.

Filmproduzent Jared Safier gehörte zu denjenigen, die Donald Tribut zollten, und beschrieb ihn als „eine Freude bei der Zusammenarbeit“. Er schrieb auf Instagram: „RIP Donald Gibb. Ich habe kürzlich einen Film mit ihm produziert, der ‚Hands‘ heißt. Es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Mein Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans.“

Auch Fans gedachten Gibb in den sozialen Medien. Ein Nutzer auf der Plattform X veröffentlichte einen Clip des Schauspielers in seiner Rolle als Ray Jackson im Martial-Arts-Film ‚Bloodsport‘. Dazu schrieb er: „Der Typ, der beim Kumite antrat, Chong Li fertigmachte … und dann durch einen billigen Tritt in den Magen ausgeschaltet wurde. Eine Legende der 80er, die wir nie vergessen werden. Danke für die Unterhaltung, großer Mann.“