Wegen Bränden in Los Angeles Im Februar: Neuer Termin für die Critics Choice Awards

"Wicked" ist mit elf Nominierungen ein großer Favorit bei den Critics Choice Awards. (paf/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 17:30 Uhr

Die Brände in Los Angeles sorgten bereits für zwei Verschiebungen der Critics Choice Awards. Nun steht der neue Termin fest: Am 7. Februar sollen die Preise verliehen werden.

Für die Critics Choice Awards steht ein neuer Termin fest. Nachdem die Preisverleihung angesichts der Brände in Kalifornien zweimal verschoben worden war, sollen sie nun am 7. Februar stattfinden. Das gaben der Instagram-Account der Critics Choice Awards und der Fernsehsender E! Entertainment am Freitag (17. Januar) bekannt.

Das Event wird der Mitteilung der Award-Show zufolge weiterhin im Barker Hangar in Santa Monica stattfinden, der sich unweit von den Bränden befindet. Durch den Abend wird die US-Komikerin und Schauspielerin Chelsea Handler (49) führen.

Drittes Datum für die Preisverleihung

Ursprünglich war die Preisverleihung für den 12. Januar angesetzt, jedoch wurde sie vier Tage vorher auf den 26. Januar verschoben. Danach wurden sie erneut vertagt – allerdings vorerst ohne neues Datum. Nun soll es Anfang Februar soweit sein. Doch noch immer wüten die beiden Feuer in Los Angeles, die sich zurzeit über mehr als 38.700 Hektar erstrecken. "Diese sich entwickelnde Tragödie hat bereits tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft gehabt. Unsere Gedanken und Gebete sind bei denen, die gegen die verheerenden Brände kämpfen, und bei allen, die davon betroffen sind", äußerte sich der CEO der Critics Choice Association, Joey Berlin, in der vergangenen Woche in einem Statement.

Noch scheint ein Ende nicht in Sicht zu sein. Wie das Los Angeles County Fire Department auf dem Nachrichtendienst X mitteilte, sei der Brand im Stadtteil Pacific Palisades erst zu 39 Prozent unter Kontrolle, das Eaton-Feuer zu 65 Prozent.

Stephen Kings Kritik an den Oscars

Die Brände sorgten auch bei anderen Preisverleihungen für Verschiebungen, darunter bei den Oscars. Die Nominierungen hätten bereits am 17. Januar verkündet werden sollen. Danach wurde der 19. Januar und schließlich der 23. Januar als neuer Termin festgelegt. Die eigentliche Award-Zeremonie soll weiterhin am 2. März in Los Angeles stattfinden.

Dagegen sprach sich Autor Stephen King (77) am Freitag (17. Januar) auf Threads aus. Er verstehe die Aussagen der anderen, dass die Oscars "eine Feier des Lebens sind, und dass die Show weitergehen muss", begann er seine Nachricht. Dennoch fühle es sich für ihn "immer noch an wie Nero, der fiedelt, während Rom brennt. Oder in diesem Fall schicke Klamotten trägt, während L.A. brennt."