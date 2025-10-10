Stars Im Gefühlschaos: Schwangerer Renata Lusin kommen die Tränen

Renata Lusin Valentin Lusin - September 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 14:00 Uhr

Renata Lusin erlebt aktuell einen Überfluss von Gefühlen. Sie erwartet ihr zweites Baby.

Die ‚Let’s Dance‘-Ikone und ihr Ehemann Valentin Lusin erwarten gerade ihr zweites Baby und das ist gleich aus mehreren Gründen sehr emotional für das Paar. Auf Instagram nimmt die Tänzerin ihre Fans gelegentlich mit durch ihren Alltag und verriet jetzt auch, dass dieser aktuell ziemlich aufwühlend ist. „Musste gerade eine Runde heulen“, schrieb Renata jetzt auf Instagram zu einem Selfie, auf dem sie merklich abgekämpft aussieht. „So viel auf einmal gerade.“

Damit meint sie aber wohl nicht nur ihre Schwangerschaftshormone und ihren normalen Berufsalltag, sondern auch das Familienleben mit Töchterchen Stella, die im März 2024 zur Welt kam. All das zu Jonglieren fällt auch Power-Frau Renata nicht immer leicht. Immer wieder sagt sie sich deshalb, dass sie nicht alles perfekt machen müsse.

Die süße Nachricht der Schwangerschaft wurde Ende September auf dem Instagram-Account von ‚Let’s Dance‘ bekannt gegeben. „Renata und Valentin Lusin erwarten ihr 2. Baby“, hieß es dort. Auf ihrem eigenen Profil teilte die Profitänzerin ein Video, in dem sie sich zu den Neuigkeiten äußerte. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir haben uns ein Geschwisterchen für Stella gewünscht“, verriet die künftige Zweifach-Mama.

Das Paar sei „wahnsinnig glücklich und dankbar“, dass es mit der Schwangerschaft so schnell klappte. Die Baby-News sind für die Lusins aus einem tragischen Grund sehr besonders: Renata erlitt bereits mehrere Fehlgeburten, die sie tief geprägt haben. „Kann es immer noch nicht realisieren und so richtig entspannt in der Schwangerschaft werde ich mich natürlich, nach drei Schicksalsschlägen, sowieso nicht, aber diese Dankbarkeit, dass es so schnell geklappt hat, ist unfassbar!“, schrieb die 38-Jährige.