Event hat langjährige Tradition In New York: Backstreet Boys singen Weihnachtslied mit Kelly Clarkson

Die Backstreet Boys zusammen auf der Bühne in New York City. (paf/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 15:49 Uhr

Jährlich werden die Lichter des Weihnachtsbaums am Rockefeller Center in New York City feierlich angeknipst. Die Zeremonie begleiteten 2024 unter anderem die Backstreet Boys und Kelly Clarkson.

Bei der Erleuchtungszeremonie des berühmten Weihnachtsbaums am Rockefeller Center in New York City haben die Backstreet Boys für festliche Stimmung gesorgt. In der NBC-Show "Christmas in Rockefeller Center" sangen sie am Mittwochabend (4. Dezember) mehrere Weihnachts-Hits. Mit Kelly Clarkson (42) trällerten sie "The Christmas Song" von Nat King Cole (1919-1965). Das Lied nahm die Boygroup 2022 für ein Weihnachtsalbum auf.

Video News

Auch Jennifer Hudson unter den Acts

Ohne Begleitung betraten Nick Carter (44), AJ McLean (46), Brian Littrell (49), Kevin Richardson (53) und Howie Dorough (51) für zwei Lieder die Bühne. Zusammen gaben sie ihren Song "Christmas In New York" und den Wham!-Klassiker "Last Christmas" zum Besten. Für ihre Auftritte wählten sie festliche Anzüge in Rot, Grün und mit Karomuster.

Clarkson eröffnete die Show Medienberichten zufolge alleine mit ihrem Weihnachtslied "You for Christmas" und führte durch den Abend. Jennifer Hudson (43) performte mehrere Lieder, darunter "Winter Wonderland". Als weitere Acts traten bei der Veranstaltung die Sängerinnen Coco Jones (26), Thalía (53), Raye (27) und Megan Hilty (43) auf. Auch die Country-Formationen Dan + Shay und Little Big Town spielten für das Publikum. Die Showtanzgruppe The Rockettes sorgte ebenfalls für Unterhaltung.

Performance von Cher im vergangenen Jahr

Die Tänzer und Kelly Clarkson waren auch im vergangenen Jahr Teil der Sendung. Diese verzeichnete 2023 unter anderem Auftritte von Cher (78) und Barry Manilow (81). Die Show wird seit 1997 live von der NBC übertragen. Die Tradition ist jedoch älter: Das Anknipsen der Kerzen am Weihnachtsbaum des Rockefeller Centers wird offiziell seit 1933 zelebriert. Den Baum schmücken mittlerweile über 50.000 bunte LED-Lichter. Die diesjährige Fichte misst etwa 74 Fuß (umgerechnet etwa 23 Meter) und wurde bereits Anfang November aufgestellt.