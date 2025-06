Musik Incubus planen für Oktober die Veröffentlichung ihres neuen Albums ‚Something in the Water‘

Miley Cyrus - Grammys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2025, 14:00 Uhr

Incubus veröffentlichen ihr neues Album ‚Something in the Water‘ möglicherweise im Oktober.

Frontmann Brandon Boyd hat verraten, dass die Rockband hofft, den Nachfolger des 2017 erschienenen Albums 8 in drei Monaten zu veröffentlichen – und hat angedeutet, dass sie noch viel mehr Musik in petto haben.

Die Band fühlte sich nach der Einstellung von Bassistin und Sängerin Nicole Row, die 2017 mit Miley Cyrus und zwischen 2018 und 2023 mit Panic! at the Disco auf Tournee war, neu belebt. Er erzählte ‚People‘: „Ich habe definitiv das Gefühl, dass es eine neue Ära für uns ist. Aus einer Reihe von Gründen. Morning View im Hollywood Bowl wieder aufleben zu lassen, war zunächst eine schreckliche Herausforderung. Wir hatten es noch nie zuvor gemacht. Wir haben schon ein paar Mal in der Bowl gespielt, und es ist immer eine tolle Erfahrung. Es ist sozusagen unser Heimspiel.“ Er fügte hinzu: „Aber dann haben wir die Show gemacht… und es war wie, ‚Oh, wir haben es geschafft.‘ Das war wirklich eine Herausforderung. Und am Ende hat es wirklich Spaß gemacht, und es ging wirklich schnell vorbei.“ Und weiter: „Die Erfahrung mit Morning View und Nicole war so etwas wie der Kickstart.“

Die Drive-Rocker haben immer noch viel Spaß zusammen, auch wenn der 49-jährige Star zugibt, dass es natürlich auch „gruseligere, dunklere Teile des Lebens“ gibt.