Film Inde Navarrette findet, dass ‚Obsession‘ als eigenständiger Film ‚etwas Besonderes‘ ist

Inde Navarrette and Michael Johnston in Obsession - EPKTV BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 11:00 Uhr

Inde Navarrette findet, dass 'Obsession' als eigenständiger Film 'etwas Besonderes' ist.

Inde Navarrette hofft, dass Regisseur Curry Barker keine direkte Fortsetzung von ‚Obsession‘ dreht.

Die 25-jährige Schauspielerin, die mit ihrer Rolle als Nikki Freeman in dem überraschenden Horror-Hit ihren Durchbruch feierte, erklärte, dass sie zwar „sehr gern“ noch einen weiteren Horrorfilm drehen würde, ihr aber die Vorstellung gefällt, dass ‚Obsession‘ eine abgeschlossene Geschichte bleibt. Im Gespräch mit dem ‚Nylon‘-Magazin sagte sie: „Ich finde, das Schöne daran ist, dass es keine Fortsetzung gibt. Ich fände es cool, wenn Curry stattdessen die Anthologie-Serie machen würde, von der er gesprochen hat, bei der jede Geschichte einen anderen Wunsch behandelt. Dann könnte ich sie anschauen, ohne mich allein zu Tode zu erschrecken.“

Berichten zufolge hat Navarrette außerdem bereits Gespräche mit ‚Thunderbolts‘-Regisseur Jake Schreier geführt, der derzeit am kommenden ‚X-Men‘-Reboot von Marvel arbeitet. Die Schauspielerin verriet, dass sie sich durchaus vorstellen könne, künftig in einem Marvel-Film mitzuspielen. Gleichzeitig freue sie sich bereits sehr auf ihr nächstes Projekt. Sie erklärte: „Ich freue mich riesig auf einen Film, den ich im September drehen werde, weil ich sehr gerne mit Regisseurinnen und Regisseuren arbeite, die ihren ersten Spielfilm machen. Was ich besonders liebe, ist die Welt von Spannung, Thriller und Horror, also Geschichten über die schlimmsten Gefühle, die Menschen erleben können.“

Navarrette möchte außerdem beweisen, dass ‚Obsession‘ kein einmaliger Glückstreffer war. Sie sagte: „Das ist etwas, das ich wirklich liebe und unbedingt weitermachen möchte. Aber natürlich braucht so etwas Zeit. Ich möchte, dass die Menschen mir mit der Zeit zutrauen, dass ich das kann. Und ich möchte auch öffentlich scheitern dürfen und etwas machen, das anderen vielleicht nicht gefällt, mir aber schon. Darauf freue ich mich sogar.“

Für ihre Rolle in ‚Obsession‘ erhielt Navarrette viel Lob von Kritikern und Horrorfans. Zuvor war sie vor allem durch Fernsehserien wie ’13 Reasons Why‘ sowie ‚Superman Lois‘ bekannt geworden. Außerdem soll sie sich mit Regisseur Michael Mann getroffen haben, der derzeit die Fortsetzung seines Krimi-Klassikers ‚Heat‘ aus dem Jahr 1995 vorbereitet.

‚Obsession‘ spielte weltweit rund 400 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein, obwohl der Film mit einem Budget von lediglich 750.000 US-Dollar produziert wurde. Bereits zuvor hatte Navarrette erklärt, dass sie „auf jeden Fall“ für eine Fortsetzung zurückkehren würde, auch wenn ihr der Gedanke gefällt, dass die Geschichte bereits vollständig erzählt worden sei. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Auf jeden Fall würde ich zurückkommen. Aber ich mag auch die Vorstellung, dass die Geschichte einfach dort endet.“