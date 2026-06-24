Film Curry Barker hätte beinahe die Hauptrolle in ‚Obsession‘ gespielt

Curry Barker at Obsession special screening in Los Angeles - Getty - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 11:00 Uhr

Curry Barker hätte beinahe die Hauptrolle in 'Obsession' gespielt.

Curry Barker hätte beinahe die Rolle des Bear im Horrorfilm ‚Obsession‘ übernommen.

Der 26-jährige Filmemacher sorgt derzeit in Hollywood für Aufsehen, nachdem sein Horrorfilm überraschend zu einem Kassenerfolg geworden ist. Nun verriet sein Co-Star und YouTube-Kollege Cooper Tomlinson, dass Barker ursprünglich erwogen hatte, selbst die Hauptrolle in dem unheimlichen Projekt zu spielen. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Tomlinson: „Curry hat definitiv eine Zeit lang darüber nachgedacht, Bear selbst zu spielen, aber ich habe die Entscheidung ihm überlassen. Ich glaube, der Film wäre so oder so großartig geworden, aber letztlich wollte er sich auf die Regie konzentrieren.“

Tomlinson, der im Film Bears Freund Ian spielt, lernte Barker an der New York Film Academy in Los Angeles kennen. Später brachen beide ihr Studium ab und gründeten gemeinsam ihren eigenen YouTube-Kanal ‚That’s A Bad Idea‘. Im Jahr 2023 entwickelte Barker die Idee für ‚Obsession‘. Bereits im darauffolgenden Jahr begannen die Dreharbeiten zu dem Film, der mit einem Budget von lediglich 750.000 US-Dollar produziert wurde und innerhalb der ersten 39 Tage bereits 334 Millionen US-Dollar eingespielt hat – Tendenz steigend.

Letztlich wurde Michael Johnston für die Rolle des Bear besetzt. Barker verriet jedoch, dass auch er selbst bei Probeaufnahmen die Hauptfigur gespielt habe. Er erklärte: „Als wir Ende 2023 beziehungsweise Anfang 2024 mit den Vorbereitungen begannen, durfte ich Bear bei einem Kameratest spielen. Mit unserem Team haben wir bei einem Freund zu Hause Testaufnahmen gemacht.“ Trotzdem stand nie ernsthaft zur Debatte, dass Barker die Rolle tatsächlich übernehmen würde. Tomlinson ergänzte: „Nein, wir brauchten einfach jemanden, der bei den Tests vorübergehend Bear spielt. Aber sobald ich Michaels Darstellung gesehen habe, wusste ich, dass er die perfekte Besetzung für diese Rolle ist. Er hat das großartig gemacht. Ich glaube nicht, dass ich die Figur so hätte spielen können wie er.“