Film Inde Navarrette freut sich auf ‚X-Men‘-Rolle: ‚Gute Ausrede, ins Fitnessstudio zu gehen‘

Inde Navarrette - Los Angeles Special Screening Of Focus Features' "Obsession" - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 18:00 Uhr

Inde Navarrette kann es kaum erwarten, als Rogue Teil des Marvel Cinematic Universe zu werden.

Die 25-jährige Schauspielerin, die mit dem Horrorfilm ‚Obsession‘ ihren Durchbruch feierte, übernimmt in der geplanten Neuauflage von ‚X-Men‘ eine der bekanntesten Figuren der Comicreihe. Besonders die Aussicht auf actionreiche Szenen und anspruchsvolle Stunts begeistert sie.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ verriet Navarrette, dass sie schon lange davon geträumt habe, bei einer solchen Produktion mitzuwirken. Gleichzeitig sieht sie in der Rolle eine willkommene Gelegenheit, körperlich aktiver zu werden. „Ich wollte schon immer bei so etwas mitmachen. Ich glaube, das ist auch eine wirklich gute Ausrede, um ins Fitnessstudio zu gehen!“, scherzte sie. Sie bezeichnete sich selbst als ausgesprochen faul und freue sich deshalb darauf, für die Dreharbeiten regelmäßig zu trainieren. Die Aussicht, ihren Körper stärker zu fordern, sei für sie ein zusätzlicher Anreiz.

Vor allem aber empfindet Navarrette die Besetzung als große Ehre. „Ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, Teil dieser Welt zu sein, und es ist eine Ehre, Rogue spielen zu dürfen“, erklärte sie. Sie sei schon seit ihrer Kindheit ein großer Fan der ‚X-Men‘-Filme.

Die Rolle der Rogue wurde zuvor von Anna Paquin verkörpert. Zwischen 2000 und 2014 spielte die Schauspielerin die Mutantin in mehreren Filmen der ursprünglichen ‚X-Men‘-Reihe von 20th Century Fox. Navarrette hat Paquins Darstellung nach eigenen Angaben schon als Jugendliche bewundert. Die Filme hätten sie damals nachhaltig beeindruckt und ihre Begeisterung für die Superheldenwelt geweckt. Auf die Frage, ob sie bereits Kontakt zu ihrer Vorgängerin aufgenommen habe, sprach Navarrette vor allem über ihre langjährige Verbindung zu der Figur. „Ich finde einfach, dass sie ihre Sache unglaublich gut gemacht hat“, sagte sie über Paquin. Sie habe die Filme während ihrer Kindheit geliebt und empfinde es nun als besondere Auszeichnung, selbst das nächste Kapitel von Rogues Geschichte mitgestalten zu dürfen. Dabei möchte Navarrette die bisherige Darstellung würdigen, ohne lediglich eine Kopie ihrer Vorgängerin abzuliefern.

Im Podcast ‚Awards Chatter‘ von ‚The Hollywood Reporter‘ sprach die Schauspielerin darüber, wie sie sich auf ihre neue Rolle vorbereitet und welche Einflüsse ihre Interpretation prägen sollen. Für Navarrette besteht einer der größten Reize der Schauspielerei darin, vollständig in eine andere Persönlichkeit eintauchen zu können. Bei Rogue, die auch unter dem Namen Anna Marie bekannt ist, sei diese Möglichkeit besonders spannend. Gleichzeitig möchte sie den Comicvorlagen und den kreativen Köpfen hinter der Figur gerecht werden. Es gehe darum, die Arbeit der Marvel-Autoren zu respektieren und die Vorstellungen des Filmteams aufzugreifen. Regie führt Jake Schreier, dessen Ideen Navarrette mit ihrer eigenen Interpretation verbinden möchte. „Ich nehme das, was sie umsetzen möchten, gebe meine eigene Würze dazu und entwickle es von dort aus weiter“, erklärte sie.