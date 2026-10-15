Film Inde Navarrette würde sich für neue Rolle sogar den Kopf rasieren

Inde Navarrette - D23: The Ultimate Disney Fan Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2026, 11:00 Uhr

Inde Navarrette würde sich für neue Rolle sogar den Kopf rasieren.

Inde Navarrette will bei ihrer nächsten Filmrolle an ihre körperlichen Grenzen gehen.

Für den Science-Fiction-Thriller ‚The Waffle House Index‘ kann sich die 25-jährige Schauspielerin sogar vorstellen, sich den Kopf zu rasieren oder ihr Gewicht deutlich zu verändern. Ihr Ziel: Auf der Leinwand möglichst wenig mit ihrem gewohnten Erscheinungsbild gemeinsam zu haben. Navarrette ist spätestens seit ihrer Rolle als Nikki im Horrorfilm ‚Obsession‘ einem größeren Publikum bekannt. Mit der Figur konnte sie sich als Nachwuchsschauspielerin im Horror-Genre profilieren. Nun möchte sie bei der Auswahl ihrer kommenden Projekte besonders sorgfältig vorgehen und ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen.

Im Podcast ‚Awards Chatter‘ des ‚Hollywood Reporter‘ erklärte sie, dass sie sich derzeit an einem entscheidenden Punkt ihrer Karriere befinde. „Ich möchte mich in nächster Zeit sehr bewusst entscheiden, um klarer herauszuarbeiten, was ich in dieser Branche erreichen will“, sagte sie. Dabei gehe es ihr vor allem darum, Figuren zu spielen, die glaubwürdig und vielschichtig angelegt seien. Einige davon sollten optisch möglichst weit von ihr selbst entfernt sein. Für ihre Rolle in ‚The Waffle House Index‘ erwägt sie deshalb drastische Veränderungen. „Ich möchte für diese Figur entweder deutlich zu- oder abnehmen, mir Augenbrauenpiercings stechen lassen, vielleicht sogar den Kopf rasieren, einfach alles tun, was menschlich möglich ist, um anders auszusehen“, kündigte sie an.

Der Film dreht sich um eine Waffelhaus-Kellnerin, deren Nachtschicht schon miserabel läuft, bevor ein bewaffneter Fremder auftaucht. Danach eskaliert die Situation vollends: Überschwemmungen, tödliche Krokodile, eine nukleare Explosion und Außerirdische gehören ebenso zur Geschichte wie ein geheimnisvoller Bunker unter dem Restaurant. Der Titel greift einen tatsächlich existierenden, informellen Maßstab auf, mit dem sich die Auswirkungen eines Hurrikans einschätzen lassen. Dabei wird beobachtet, wie die rund um die Uhr geöffneten Waffle-House-Restaurants auf einen Sturm reagieren. Grün steht für normalen Betrieb, Gelb für eingeschränkte Speiseangebote und knappe Vorräte. Rot bedeutet, dass ein Restaurant geschlossen ist und die Bedingungen als unsicher gelten.

Neben dem Thriller steht für Navarrette ein weiteres großes Projekt an: Sie soll im geplanten Neustart der ‚X-Men‘-Reihe die Mutantin Rogue spielen, die auch unter ihrem bürgerlichen Namen Anna Marie bekannt ist. Unter der Regie von Jake Schreier freue sie sich darauf, den Vorstellungen des Marvel-Teams ihren eigenen Stil hinzuzufügen. Dass sie mit neuen Rollen bewusst Risiken eingeht, zeigte sich bereits bei ‚Obsession‘. „Ich wollte etwas machen, das meine Bandbreite und meine Wandlungsfähigkeit zeigt“, erklärte sie. Als sie das Drehbuch gelesen habe, sei sie zunächst unsicher gewesen, ob sie der Herausforderung gewachsen sei. Doch sie habe sich selbst Mut zugesprochen: „Hör auf damit. Du kannst das.“ Mit diesem Gedanken habe sie schließlich ihre Bewerbung eingereicht und sich dabei ziemlich sicher gefühlt.