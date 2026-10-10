Film Sadie Sink für Hauptrolle in Verfilmung von Emma Clines ‚The Guest‘ im Gespräch

Sadie Sink - D23: The Ultimate Disney Fan Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2026, 18:00 Uhr

Sadie Sink könnte die Hauptrolle in einer Verfilmung von Emma Clines Roman ‚The Guest‘ übernehmen.

Die ‚Stranger Things‘-Darstellerin befindet sich Berichten zufolge in Verhandlungen über das Projekt, bei dem Lorene Scafaria Regie führen und das Drehbuch schreiben soll. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, soll Sink den Film außerdem mitproduzieren.

Die Vorlage erschien 2023 und erzählt von einer jungen Hochstaplerin, die versucht, sich in der wohlhabenden Sommergesellschaft der Hamptons über Wasser zu halten. Im Mittelpunkt steht Alex, die am Ende eines Sommers an der Ostspitze von Long Island plötzlich auf sich allein gestellt ist. Nach einem Fehltritt bei einer Dinnerparty wirft sie der ältere Mann, bei dem sie bislang gelebt hat, aus dem Haus. Er schickt sie zum Bahnhof und gibt ihr ein Ticket zurück nach New York City.

Alex entscheidet sich jedoch, auf Long Island zu bleiben. Obwohl sie kaum Geld besitzt und ihr Handy durch Wasser beschädigt ist, verfügt sie über ein besonderes Talent: Sie erkennt schnell, was andere Menschen wollen, und versteht es, deren Wünsche für ihre eigenen Zwecke auszunutzen. In der Woche vor dem ‚Labor Day‘ bewegt sie sich durch eine exklusive Welt aus abgeschirmten Villen, gepflegten Einfahrten und Stränden. Getrieben von Verzweiflung und einem äußerst flexiblen moralischen Kompass versucht sie, immer wieder neue Möglichkeiten zu finden, irgendwo unterzukommen. Dabei hinterlässt sie eine Spur der Verwüstung.

Die Produktionsunternehmen ‚A24‘ und ‚Square Peg‘ befinden sich derzeit in Verhandlungen über die Verfilmung.

Autorin Emma Cline hatte bereits in einem früheren Interview mit ‚Vanity Fair‘ über die Entstehung des Romans gesprochen. Die Arbeit an ‚The Guest‘ begann demnach schon 2016. Inspiriert wurde sie unter anderem von Geschichten über moralisch zweifelhafte Figuren. „Ich liebe Bücher wie ‚The Talented Mr. Ripley‘, in denen man Figuren durch die Handlung begleitet, die sich außerhalb der Grenzen unseres moralischen Wertesystems bewegen“, erklärte Cline. Es habe etwas Unterhaltsames, einer solchen Figur und dem von ihr verursachten Chaos zu folgen. Bei der Entwicklung des Schauplatzes habe sie sich gefragt, welche Umgebung einen besonders interessanten Kontrast zu einer solchen Hauptfigur bilden könnte.

Für die geplante Adaption soll Lorene Scafaria verantwortlich sein. Die Filmemacherin führte unter anderem bei ‚Hustlers‘ mit Jennifer Lopez Regie und arbeitete an Filmen wie ‚Seeking a Friend for the End of the World‘, ‚The Meddler‘ und dem Drehbuch zu ‚Nick Norah’s Infinite Playlist‘. Auch im Fernsehen war Scafaria bereits an mehreren Produktionen beteiligt, darunter ‚New Girl‘, ‚Succession‘ und HBOs ‚I Love LA‘.

Sadie Sink baut unterdessen ihre Filmkarriere weiter aus. Zuletzt gab sie als Jean Grey in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ ihr Debüt im Marvel Cinematic Universe. Die Schauspielerin soll die Rolle auch im kommenden ‚X-Men‘-Film übernehmen. Zu ihren geplanten Co-Stars gehören Kit Connor als Cyclops, Christopher Abbott als Professor X, Samara Weaving als Emma Frost, Inde Navarrette als Rogue, Maya Boyd als Storm und Adam Driver als Mr. Sinister.