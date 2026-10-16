Stars ‚Obsession‘-Star Inde Navarrette glaubt an Geister: ‚Ich habe Beweise dafür, dass sie existieren‘

Inde Navarrette - Los Angeles Special Screening Of Focus Features' "Obsession" - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 18:00 Uhr

Schauspielerin Inde Navarrette ist fest davon überzeugt, dass Geister existieren.

Die 25-Jährige, die durch ihre Rolle als Nikki in Curry Barkers Horrorfilm ‚Obsession‘ bekannt wurde, hat nach eigenen Angaben bereits mehrere ungewöhnliche Erfahrungen gemacht. Besonders eine Begegnung während eines Fotoshootings habe ihren Glauben an paranormale Phänomene bestärkt.

Im Interview mit dem Magazin ‚W‘ wurde Navarrette gefragt, ob sie tatsächlich an Geister glaube. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: „Ja, und ich habe Beweise dafür, dass sie existieren.“ Die Schauspielerin berichtete von einem Fotoshooting in einem alten viktorianischen Gebäude. Die Besitzerin habe ihr erzählt, dass sie im Ballsaal gelegentlich Musik und Tanzgeräusche höre, obwohl sich dort niemand aufhalte. Als Navarrette und ihr Team anschließend mit einer alten Polaroidkamera fotografierten, seien auf mehreren Bildern ungewöhnliche Lichtkugeln zu erkennen gewesen.

Für Navarrette war das ein weiterer Hinweis darauf, dass es übernatürliche Erscheinungen geben könnte. Angst habe sie deshalb allerdings nicht. Vielmehr gehe sie mit vermeintlichen Geistern auf eine ausgesprochen ungewöhnliche Weise um. „Ich glaube an Geister. Und ich liebe sie. Es macht Spaß, mit ihnen zu streiten“, erklärte sie. Wenn ein Geist versuche, ihr Angst einzujagen, sage sie ihm einfach, dass sie gerade keine Zeit dafür habe. Ganz erfolgreich sei diese Strategie allerdings nicht immer. Manchmal würden die Geister gewinnen, räumte sie ein. Gelegentlich gelinge es ihr aber auch, sich gegen die unheimlichen Erscheinungen durchzusetzen.

Die ehemalige ‚Tote Mädchen lügen nicht‘-Darstellerin bezeichnet sich außerdem als äußerst abergläubisch. Ihre Überzeugungen teilt sie offenbar mit ihrem gesamten beruflichen Umfeld. „Mein gesamtes Team ist lateinamerikanisch: meine Haar- und Make-up-Stylistin, meine Pressesprecherin und meine Stylistin“, erzählte Navarrette. Vor wichtigen Veranstaltungen würden sie gemeinsam Reinigungsrituale durchführen. Dabei komme unter anderem Salbei zum Einsatz, der traditionell verbrannt wird, um negative Energien zu vertreiben. Navarrette und ihre Mitarbeiterinnen bezeichneten diese Rituale als Ausdruck ihrer mexikanischen Intuition und Energie.

Auch im Alltag befolge das Team bestimmte Regeln. So würden sie beispielsweise niemals auf unterschiedlichen Seiten an einem Pfosten vorbeigehen. Wenn die Gruppe gemeinsam auf einem Bürgersteig unterwegs sei, müssten alle denselben Weg um ein Hindernis nehmen. Andernfalls drohe ihrer Überzeugung nach Unglück.

Neben ihrem Glauben an Geister sprach Navarrette auch über eine weitere ungewöhnliche Erfahrung, die sie als ihre persönliche „geheime Superkraft“ bezeichnet. Die Schauspielerin behauptet, regelmäßig besonders intensive Träume zu haben, deren Inhalt später Wirklichkeit werde. „Ich habe sehr intensive Träume, die später wahr werden“, erklärte sie. Manchmal befinde sie sich mitten in einem Gespräch und erkenne plötzlich, dass sie die Situation zuvor bereits im Schlaf erlebt habe. Dabei stimme nach ihrer Wahrnehmung nicht nur der Ort überein. Auch die Kleidung der beteiligten Personen und andere Einzelheiten seien genau so, wie sie sie aus dem Traum in Erinnerung habe.

Diese Erlebnisse seien für sie durchaus beängstigend. Mit einem Augenzwinkern fügte Navarrette hinzu: „Wenn wir im 17. Jahrhundert leben würden, würde man mich auf dem Scheiterhaufen verbrennen.“ Ob sich hinter ihren Erfahrungen tatsächlich übernatürliche Phänomene verbergen, bleibt offen. An Navarrettes persönlicher Überzeugung ändern solche Zweifel jedoch offenbar nichts.