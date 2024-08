"Into The Deep Blue" India Amarteifio und Damian Hardung: Hauptrollen in Coming-of-Age-Film

Damian Hardung und India Amarteifio sind durch ihre Serienrollen bekannt geworden. (noe/spot)

SpotOn News | 07.08.2024, 16:26 Uhr

Als Hauptdarsteller in "Queen Charlotte" und "Maxton Hall" haben sich India Amarteifio und Damian Hardung bereits einen Namen gemacht. Für den neuen Coming-of-Age-Film "Into The Deep Blue" wird man sie nun gemeinsam auf der Leinwand sehen.

Der englische "Queen Charlotte"-Star India Amarteifio (22) und der deutsche "Maxton Hall"-Schauspieler Damian Hardung (25, "Unsere wunderbaren Jahre") spielen die Hauptrollen in dem neuen Coming-of-Age-Drama "Into The Deep Blue". Das berichtet "The Hollywood Reporter".

Worum geht es in dem Film?

Das Drehbuch des Films stammt aus der Feder von Drehbuch- und Romanautorin Jennifer Archer. Über ihre Vorlage zum Film schrieb sie im Januar auf Instagram: "Das Buch meines Herzens handelt von Freundschaft, Trauer und der emotionalen Achterbahn, die man fährt, wenn man sich in seinen besten Freund verliebt."

Die Geschichte handelt von Nick und Fiona, zwei beste Freunde, die sich in einer Gruppentherapie kennengelernt haben und nach ihren Verlusten darum kämpfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. "Als ein Wochenendausflug ihre sich vertiefenden Gefühle an die Oberfläche bringt, würden sie sich lieber voneinander trennen, als sich ihnen zu stellen", heißt es in einer Zusammenfassung des Inhalts.

Was bereits bekannt ist

Der Charakter von Nick wird von Damian Hardung gespielt, India Amarteifio verkörpert Fiona. Laut "Deadline" ist die Rolle des Regisseurs mit Jonathan Wright (53) besetzt, während Aletha Shepherd und Jennifer Presser als Produzentinnen fungieren.

Der Film wird voraussichtlich in Großbritannien gedreht. Die Sängerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter (25) war ursprünglich als Hauptdarstellerin vorgesehen, aber das Branchenmagazin bestätigte, dass sie nicht mehr am Projekt beteiligt ist. Sowohl für das Buch als auch für den Film ist noch kein genaues Erscheinungsdatum bekannt. Der Roman zum Film soll jedoch bereits 2025 in die Bücherregale kommen.

Wer sind die Hauptdarsteller?

Die Schauspielerin India Amarteifio ist vor allem durch ihre Rolle in der Netflix-Serie "Queen Charlotte" bekannt geworden, dem Prequel der erfolgreichen Serie "Bridgerton".

Damian Hardung hatte seinen endgültigen Durchbruch mit der langersehnten Serienadaption des Erfolgsromans "Save Me" von Mona Kasten (32). Die erste Staffel der Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" startete am 9. Mai 2024 auf der Streaming-Plattform Amazon Prime und wurde schnell zum Erfolg. Hardung spielt hier die Hauptrolle des James Beaufort. Hardung teilte auf Instagram seine Vorfreude auf das neue Filmprojekt mit und veröffentlichte einen Screenshot des "Hollywood Reporter"-Berichts: "Mehr als aufgeregt."