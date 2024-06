Rache für Kollegen PewDiePie Indischer Kanal entthront: MrBeast ist erfolgreichster Youtuber

James Stephen Donaldson alias MrBeast hat Grund zur Freude. (smi/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 15:09 Uhr

Neuer Spitzenreiter in der Rangliste der Youtuber mit den meisten Abonnenten: MrBeast hat den langjährigen Tabellenführer T-Series überholt. Im Moment des Triumphs dachte der Amerikaner an einen Kollegen.

Wachablösung bei Youtube: MrBeast alias James Stephen Donaldson (26) betreibt auf der Videoplattform den erfolgreichsten Kanal. MrBeast folgen auf seinem Hauptkanal 270 Millionen Menschen. Damit entthronte der US-Amerikaner den Kanal des indischen Musiklabels und Filmstudios T-Series. Dessen Chanel bringt es "nur" auf 266 Millionen Follower. T-Series hatte das Ranking seit 2019 angeführt.

T-Series entthront – PewDiePie gerächt

MrBeast reagierte auf X, vormals Twitter, auf den Meilenstein. Er postete am gestrigen Sonntag (2. Juni) den Vergleich eines Statistikanbieters in dem Moment, in dem er T-Series überholte.

After 6 years we have finally avenged Pewdiepie 🥹 pic.twitter.com/V1znbyqw27 — MrBeast (@MrBeast) June 2, 2024

"Nach sechs Jahren haben wir PewDiePie endlich gerächt", schrieb MrBeast rechnerisch nicht ganz korrekt dazu. Damit spielt er auf seinen Kollegen PewDiePie alias Felix Kjellberg (34) an. Der Schwede war von 2013 bis 2019 der unangefochtene König der Youtuber, ehe er von T-Series überholt wurde. Vor fünf Jahren ging es noch um eine Größenordnung von 92 Millionen Followern. Heute rangiert PewDiePie auf der Liste der Kanäle mit den meisten Subscribern.

MrBeast: Das ist der neue Follower-König bei Youtube

MrBeast ist seit seinem zwölften Lebensjahr bei Youtube aktiv. Dort ist er schon länger die Einzelperson mit den meisten Followern. Neben seinem rekordbrechenden Hauptchannel bespielt Donaldson noch vier weitere Kanäle. Dort hat er jeweils zwischen 24 und 43 Millionen Abonnenten.

Der Youtuber hat sich auf Videos mit Challenges spezialisiert, in denen die Teilnehmer viel Geld gewinnen können. So können die Kandidaten in seinem neusten Video 10.000 Dollar für jeden Tag bekommen, den sie in der Wildnis überleben. Geld schenkt MrBeast in seinen Videos und im wahren Leben auch gerne für wohltätige Zwecke her. Ansonsten tut er vor der Kamera ungewöhnliche Dinge, etwa Farbe beim Trocknen zuzusehen.

Was die Kanäle mit den meisten Klicks auf Youtube betrifft, muss sich MrBeast vielen Konkurrenten geschlagen geben. "Nur" 50 Milliarden Mal wurden seine Clips angeschaut. Spitzenreiter ist hier T-Series mit 256 Milliarden Views.