Stars Inka Bause hat nur einen kleinen Freundeskreis

Inka Bause at Arise Premier Berlin Sept 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 14:00 Uhr

Die Moderatorin gesteht, dass sie "nicht so viele Freunde" habe.

Inka Bause lässt nur wenige Menschen in ihr Leben.

Die ‚Bauer sucht Frau‘-Moderatorin enthüllt, dass sie sich bei sozialen Kontakten sehr zurückhält. „Es kommen bei mir nicht so viele Leute nach Hause“, erzählte sie im Podcast ‚Toast Hawaii‘. Meist seien es Familienmitglieder, die sie privat empfange. Bei Freundschaften sei sie hingegen vorsichtig. „Ich hab nicht so viele Freunde“, erklärte Inka im Gespräch mit Moderatorin Bettina Rust.

Der 57-Jährigen zufolge hat ihre frühe Bekanntheit ihr Verhältnis zu anderen stark geprägt. Inka wurde bereits als Teenager berühmt und stand schon mit 16 Jahren im Rampenlicht. Gleichzeitig war auch ihr Vater Arndt Bause ein erfolgreicher Schlager- und Pop-Komponist der DDR. „Wenn du mit 16 berühmt geworden bist, richtig berühmt, also wirklich so richtig Tokio-Hotel-mäßig, und der Vater auch schon immer berühmt war und alle immer die Köpfe gedreht haben, dann hat man sich irgendwann isoliert“, sagte sie.

Diese Erfahrungen hätten dazu beigetragen, dass sie Menschen nicht schnell in ihr engstes Umfeld lasse. In ihrer Familie habe sich früher die Sorge entwickelt, dass andere möglicherweise nur vom Erfolg profitieren wollten. „Alle wollen uns was und alle wollen nur unser Geld und vom Erfolg partizipieren“, beschrieb Inka die damalige Wahrnehmung. Heute akzeptiere sie, dass ein kleiner Freundeskreis auch eine Folge ihres Lebensweges sei. „Du kannst ja nicht alles haben“, sagte die Wahl-Berlinerin und fügte hinzu: „Beide Seiten von der Medaille gibt es nicht, die kriegt keiner.“

Gleichzeitig betonte sie, dass sie mittlerweile offener geworden sei: „Ich habe mich gebessert.“ Trotz der Herausforderungen blickt Inka positiv auf ihre Vergangenheit zurück. Ihre Kindheit und Jugend habe sie „als unfassbar glücklich empfunden“. Der TV-Star sei ein Mensch, der sich vor allem auf die positiven Seiten des Lebens konzentriere: „Ich filter mir dann das Gute raus. Das ist für mich die Hauptsache.“