Blick hinter die Kulissen Insider über Travis Kelce: „Offensichtlich, dass er Taylor liebt“

Hut, Sonnenbrille und privates Glück: Taylor Swift und Travis Kelce bei den diesjährigen US Open. (lau/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 16:44 Uhr

Ein Insider hat jetzt einen reizvollen Blick auf die Beziehung von Popstar Taylor Swift und Travis Kelce geboten. "Es ist offensichtlich, dass er Taylor liebt", weiß die Quelle etwa über den NFL-Profi zu berichten.

Taylor Swift (34) und ihr Partner Travis Kelce (35) eilen, so scheint es in der Außenperspektive, nicht nur von Karrierehöhepunkt zu Karrierehöhepunkt, sondern feiern auch einen romantischen Meilenstein nach dem nächsten. So schaut die 14-fache Grammy-Siegerin schon seit Langem an der Seite von Kelces Mutter Donna (72) ihrem Super-Bowl-Gewinner bei Football-Spielen zu. Swift verpasste in der laufenden Saison bislang noch kein Heimspiel der Kansas City Chiefs, für die Kelce aufläuft.

Video News

Insider verrät: "Die Sache mit Travis ist ernst"

Der wiederum hat schon mehr als ein Dutzend Konzerte von Swifts "Eras Tour"-Shows aus nächster Nähe miterlebt, seinerseits oftmals gemeinsam mit Scott (72) und Andrea Swift (66), den Eltern der Sängerin. "Das Ding hat gerockt. Das Ding hat absolut gerockt", sagte er in seinem New Heights-Podcast über Swifts Auftritt am 2. November in Indianapolis.

In der vergangenen Woche verbrachte Kelce auch das Thanksgiving-Fest bei Swifts Familie in Nashville, Tennessee. Dass die Beziehung der beiden US-Superstars daher ernst ist, daran besteht wohl kein Zweifel. Das hat nun auch ein namentlich nicht genannter Insider dem US-Magazin "People" bestätigt.

Travis Kelce soll Taylor Swift angeblich lieben

"Die Sache mit Travis ist ernst. Er macht sie sehr glücklich. Sie sind großartig zusammen", sagte die Person über das Paar. Travis sei "ein toller Typ. Er ist ein sehr echter Mensch, freundlich und ein Gentleman. Es ist offensichtlich, dass er Taylor liebt."

Die "Eras Tour" der Sängerin endet am 8. Dezember nach sage und schreibe 152 Auftritten rund um den Globus. Gut möglich, dass Swift es danach für die erste Zeit ein wenig ruhiger angehen lassen wird und mehr Zeit mit ihrem Partner verbringt, der spätestens nach dem 9. Februar 2025 auch spielfrei in der National Football League sein wird.