05.12.2020 11:39 Uhr

Instagram: Die Top 5 Fashion-Influencer

Sie sind erfolgreich, sie sind schön und überzeugen in stylischen und stilsicheren Outfits. Wir zeigen welchen Fashion-Influencern du unbedingt folgen solltest.

Fashion-Influencer sind ein immer wichtig werdender Bestandteil der Modewelt. Sie werben für Marken und inspirieren ihre Follower zu stylischen Outfits. Wenn es um die neusten Trends, Styles oder Fashion Marken geht, sind sie ganz vorne mit dabei. Modebewusst und stilsicher begeistern sie ihre Follower. Wir haben fünf der erfolgreichsten Fashionistas rausgesucht.

1. Alicia Roddy aka lissyroddyy

Alicia Roddy ist Instagram-Model und Fashion-Influencerin aus Manchester. Auf Social Media folgen der hübschen Brünetten bereits 1,3 Millionen Menschen. Die 25-Jährige arbeitet mit großen Fast-Fashion-Marken wie Missy Empire, In the Style und Pretty Little Thing zusammen. Täglich versorgt sie ihre Fans mit stylischen Outfit-Bildern. Wenn du nach lässigen Looks in neutralen Tönen suchst, bist du bei ihr genau richtig. Die Influencerin liebt Oversize-Looks und gedeckte Farben. Wenn du auch wissen möchtest, wo Alicia ihre Klamotten kauft, musst nur den Link in ihrer Instagram-Biografie anklicken. Mit der App „liketoknow“ kannst du ihre Outfits easy nachshoppen.

2. Justin Fuchs aka Jstin

Justin Fuchs (22) ist einer der größten Fashion-Influencer Deutschlands. Er trägt hauptsächlich teure Luxus-Designer am Körper und teilt seinen luxuriösen Lifestyle mit seinen 930.000 Followern auf Instagram. Um seinen Fans trotzdem zu ermöglichen, ein paar coole Teile aus seinem Kleiderschrank nachzukaufen, hat er sich etwas ganz besonderes einfallen lassen. Der 22-Jährige gründete vor einigen Jahren sein Modelabel Peso, dessen Kollektionen immer und überall restlos ausverkauft sind. Justin hat hart gearbeitet, um jetzt da zu sein wo er ist. Meistens verlinkt der 22-Jährige die Marken, die er am Körper trägt auf seinen Postings. Falls er das mal vergisst, gibt es die Instagram-Seite „whatsonjstin“, die ihre Follower wöchentlich mit Justins Looks zum Nachkaufen auf dem Laufenden hält.

3. Stefney V aka stefneyv

Die hübsche Australierin ist bekannt für ihre stylishen und trotzdem super gemütlichen Jogginganzug-Looks. Wer denkt, dass die Jogginghosen und Sweatshirt-Looks nur zum Gammeln für Zuhause gedacht sind, irrt sich gewaltig. Denn mit Stefneys Outfits gibt man auch draußen eine super Figur ab. Die Influencerin zeigt, wie man den super kuscheligen Look nachstylen kann. Ob gelb, blau, pink oder beige: sie hat alle Farben im Schrank! Dazu kombiniert sie meistens farbenfrohe Sneaker, am liebsten die Nike Jordan 1. Die Marken, die sie trägt, markiert die Australiern auf ihren Postings. Größtenteils sind ihre Looks sogar super günstig. Also perfekt zum Nachshoppen.

4. Sarah Ashcroft aka sarahhashcroft

Sarah Ashcroft ist eine Fashion-Influencerin und Designerin mit 1,2 Millionen Followern. Sie liebt schlichte Basic-Looks, die sie seit kurzem auch über ihr eigenes Label „slathelabel“ verkauft. „Basics that are anything but basic“ steht quasi als Fashion-Mantra auf der Webseite ihres eigenen Modelabels. Dort vertreibt sie neben Gym Wear und Home Wear auch Bikinis in Neonfarben. Sarah geht es bei ihren Looks nicht darum, die Farben schlicht zu halten, sondern um die Schnitte ihrer Produkte, die sie am Körper trägt.

5. Maddox Jax aka iammaddoxjax

Bei diesem kleinen Influencer traut man seine Augen nicht. Maddox Jax ist gerade im Kindergarten Alter und schon ein gefragter Fashion-Influencer. Regelmäßig versorgt der Kleine seine 85.000 Follower mit Fotos von sich im lässigen Streetwear-Look. Seine Mutter Katelan Pell führt den Account des wohl jüngsten Fashion-Influencers auf Instagram. Bei seinen Outfits kann der ein oder andere schon mal neidisch werden, dass es die Klamotten nicht in ein paar Nummern größer gibt. In Sachen Farbkombination und Stilbewusstsein können wir uns einiges bei Maddox abgucken. (TSK)