Musik Iron Maiden: Ankündigung ihres neuen Tournee-Schlagzeugers Simon Dawson

Iron Maiden singer Bruce Dickinson - AVALON - O2 World Berlin - JUNE 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2024, 16:00 Uhr

Die Band hat dem Publikum nach dem Rücktritt von dem Musiker ihren neuen Tournee-Schlagzeuger vorgestellt.

Iron Maiden haben dem Publikum nach dem Rücktritt von Nicko McBrain ihren neuen Tournee-Schlagzeuger Simon Dawson vorgestellt.

Die Heavy-Metal-Band hat den Musiker von Bassist Steve Harris‘ Nebenband British Lion angeworben, der Nicko auf ihrer ,Run For Your Lives Tour‘ 2025 vertreten wird.

Nicko war am Anfang des Jahres ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er einen Schlaganfall erlitt, der ihn auf der rechten Seite von der Schulter abwärts lähmte. Das letzte Konzert des Künstlers mit der ,Run to the Hills‘-Musikgruppe fand am Samstag (7. Dezember) in Sao Paulo statt. Iron Maiden haben den Fans ihr neues Bandmitglied wie folgt vorgestellt: „Zum Abschluss der Future Past Tour nach 81 Shows vor über 1,4 Millionen Fans von Ljubljana bis zum Coachella Valley und von Westaustralien bis Sao Paulo freuen sich Iron Maiden darüber, bekanntgeben zu können, dass im Jahr 2025 ein Name hinter dem Schlagzeug steht, der zahlreichen unserer Fans bekannt ist, Simon Dawson, ein ehemaliger Session-Drummer und Steves Partner der letzten 12 Jahre bei British Lion.“ Der aus Suffolk in England stammende Simon hatte im Jahr 2012 erstmals mit Steve Harris zusammengearbeitet. Der Star debütierte auf drei Songs des ersten Albums von British Lion und auf dem zweiten, von den Kritikern gefeierten Album ,The Burning‘.