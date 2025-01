Stars „Irrelevant“: Jimi Blue Ochsenknecht wehrt sich gegen Yeliz‘ Kommentare aus dem Dschungelcamp

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 14:00 Uhr

Yeliz Koch ist aktuell Teilnehmerin bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus‘ und plauderte im Dschungel auch schon über ihren Ex-Freund, Jimi Blue Ochsenknecht.

Der ehemalige ‚Die wilden Kerle‘-Darsteller, der der Vater von Yeliz‘ Tochter Snow (3) ist, wehrt sich jetzt aber gegen den Hate.

Nachdem Yeliz in der RTL-Show über Jimis angeblich schwierige Finanzlage, unstete Wohnsituation und sein schlechtes Verhältnis zu ihr und Tochter Snow gesprochen hatte, meldete sich der Schauspieler jetzt auf Instagram zu Wort: „Lass zu, dass die Leute schlecht über dich reden. Es ist egal, was sie sagen. Es ist nicht wichtig. Konzentriere dich darauf, wo du bist und wo du hinwillst. Alles andere ist irrelevant.“ Deutliche Worte, die eindeutig in Yeliz‘ Richtung zu gehen scheinen.

Und Jimi ist nicht der Einzige, der keine Lust mehr auf die Seitenhiebe hat. Auch Yeliz‘ Schwester Filiz äußerte sich jetzt gegenüber RTL und verriet, dass sie das Thema nicht mehr hören könne: „Also ich persönlich hätte es natürlich besser gefunden, wenn man gar nicht über dieses Thema spricht.“ Sie habe keine Lust mehr auf die Geschichten über Jimi Blue, weil sie bereits seit drei Jahren von ihrer Schwester nichts anderes mehr höre. „Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das alles war.“