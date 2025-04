Stars Jimi Blue: Darum nennt seine Tochter ihn nicht ‚Papa‘

Jimi Blue Ochsenknecht - 05.12.2016 Berlin - SuccoMedia BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2025, 14:00 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow (3) bauen langsam ein Verhältnis zueinander auf.

Der ehemalige ‚Die wilden Kerle‘-Darsteller und die TV-Reality-Darstellerin Yeliz Koc wurden vor einigen Jahren Eltern einer kleinen Tochter, doch ihre Beziehung zerbrach schon vor der Geburt. Seitdem war das Verhältnis der Eltern schwierig – zwischenzeitlich bezeichnete Jimi sich selbst sogar als „unfreiwilligen Erzeuger“. Mittlerweile nähern sich Vater und Tochter aber an, wenn auch noch sehr vorsichtig.

In einem neuen Video, das Yeliz jetzt von ihrer Tochter auf Instagram postete, sieht man Snow an einem Tisch stehen, auf und ab tanzen und man hört sie dazu singen. „Jimi ist mein bester Freund“, singt das kleine Mädchen. Worte, die hellhörig machen. Warum nennt Snow Jimi nicht „Papa“? Die Erklärung lieferte Yeliz in einer anderen Story, als sie in einer Frage-Antwort-Runde einem Fan antwortete. „Snow und Jimi sehen sich aktuell zu selten und ich möchte nicht, dass, wenn zum Beispiel mein Schwager da ist und die Kinder ihn Papa nennen, sie fragt, wann ihr Papa kommt“, erklärte die junge Mutter.