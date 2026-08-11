Stars Isabell Horn: So funktioniert ihre offene Beziehung

Isabell Horn JUL 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 14:00 Uhr

Isabell Horn spricht über ihre offene Beziehung.

Isabell Horn und ihr Partner Jens Ackermann gehen in ihrer Beziehung einen ungewöhnlichen Weg.

Seit zwölf Jahren sind die beiden ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder und leben in einer offenen Beziehung. Wie genau dieses Modell im Alltag aussieht, hat die ehemalige GZSZ-Darstellerin nun näher erklärt. Auf Instagram wird Horn immer wieder zu ihrem Beziehungsleben befragt. Dabei stellt sie klar, dass die Realität bei ihr und Ackermann deutlich unspektakulärer sei, als manche vermuten. „Klingt aufregender, als es bei uns im Alltag tatsächlich ist“, erklärt die 42-Jährige. Tatsächlich würden sie ihre offene Beziehung „gar nicht so aktiv“ leben. Der Hauptgrund dafür sei ganz pragmatisch: „Uns fehlt schlicht die Zeit.“ Trotzdem verschließt sich Horn neuen Erfahrungen nicht. Sie sei „grundsätzlich offen für neue Kapitel“. Auch gemeinsame Besuche auf Kinky-Partys könne sie sich vorstellen. Solche Veranstaltungen findet das Paar nach ihren Worten „super spannend“.

Besonders offen spricht Horn auch über ihre eigene Sexualität. Zwar habe sie bislang keine Erfahrungen mit Frauen gesammelt, dennoch sagt sie: „Ich fühle mich definitiv auch zu Frauen hingezogen.“ Die Entscheidung für eine offene Beziehung sei ursprünglich von Horn selbst angestoßen worden. Bereits vor rund einem Jahr sprach sie im Podcast ‚Alle meine Eltern – Der Real Talk mit Evelyn Weigert‘ darüber. Seitdem muss sich das Paar immer wieder mit kritischen Stimmen auseinandersetzen. Aussagen wie „Euch fehlt doch was“ oder „Das hält eh nicht“ seien ihnen laut Horn häufig begegnet. Für die Schauspielerin geht es bei der Öffnung ihrer Partnerschaft jedoch keineswegs darum, eine angeschlagene Beziehung zu retten. Im Gegenteil: „Sondern eher diese leise Frage: War das schon alles? Oder gibt es noch mehr Ehrlichkeit zwischen uns?“

Das Paar habe sich mehr Tiefe gewünscht und dadurch gelernt, offener miteinander zu kommunizieren. Auch unangenehme Themen würden angesprochen. Vertrauen, Respekt und Verantwortungsbewusstsein seien für beide besonders wichtig. Auch ihre Kinder Ella, geboren 2017, und Fritz, geboren 2019, sieht Horn durch das Beziehungsmodell nicht beeinträchtigt. „Die wachsen in einem stabilen Zuhause auf. Mit zwei Eltern, die sich lieben und respektieren. Das hat damit nichts zu tun“, betont sie.