Stars Isla Fisher begrüßt ’neue Identität‘ nach Scheidung

Isla Fisher - Zimmermann : Front Row - Paris Fashion Week 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht über ihr neues Leben nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Sacha Baron Cohen.

Isla Fisher hat „ein paar schwere Jahre“ durchgemacht – doch inzwischen nimmt sie ihre „neue Identität als jemand außerhalb einer Partnerschaft“ an.

Die 49-jährige Schauspielerin ist nach dem Ende ihrer Ehe mit Sacha Baron Cohen wieder Single. Sie gibt offen zu, dass sich ihr Leben grundlegend verändert habe. Derzeit versuche Isla, sich so gut wie möglich anzupassen und positiv zu bleiben.

Im Interview mit dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin erzählte sie: „Ich hatte ein paar schwere Jahre, aber ich schaffe es da durch. Ich bin wirklich gespannt auf das nächste Kapitel. Ich konzentriere mich jetzt wieder mehr auf meine Karriere.“ Vorher habe ihre Familie im Mittelpunkt gestanden. „Das ist natürlich auch weiterhin so, denn [sie sind] meine große Liebe. Aber ich genieße es, mich wieder beruflich einzubringen“, ergänzte die Australierin.

Weiter erklärte sie: „Das ist einer der positiven Aspekte an einer schwierigen Situation: der Luxus, sich selbst fragen zu dürfen – was will ich beruflich und privat wirklich? Ich versuche, mich immer wieder an meine neue Identität als jemand außerhalb einer Partnerschaft zu erinnern – und möglichst positiv zu bleiben.“ Jede Veränderung sei schwer, so Isla. „Aber ich hoffe, ich mache das ganz okay.“

Das Ex-Paar hatte seine Trennung im April 2025 öffentlich gemacht. Im vergangenen Monat gaben Isla und Sacha bekannt, dass ihre Scheidung offiziell abgeschlossen ist. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram erklärten sie: „Unsere Scheidung ist nun offiziell. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und bleiben – in gegenseitigem Respekt – Freunde und engagierte Co-Eltern unserer wunderbaren Kinder.“ Außerdem verwiesen die Stars auf die Privatsphäre ihrer Kinder.