Film Isla Fisher gibt Update zu ‚Wedding Crashers 2‘: ‚Owen Wilsons Zeitplan hält alles auf‘

Isla Fisher - Zimmermann : Front Row - Paris Fashion Week 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 11:00 Uhr

Isla Fisher glaubt, dass Owen Wilsons voller Terminkalender die Pläne für ‚Wedding Crashers 2‘ verzögert.

Die 49-jährige Schauspielerin, die in der Komödie von 2005 neben Stars wie Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams und Christopher Walken spielte, gab ein Update zum Stand der Entwicklung des lange erwarteten Sequels und verriet, dass sie bereit wäre, als Gloria Cleary zurückzukehren. Sie sagte in der Show ‚Watch What Happens Live!‘: „Ich habe das Gefühl, dass wir auf Owens [Wilsons] Zeitplan warten. Aber ich glaube, [Regisseur] Dave Dobkin ist interessiert, und Vince auch. Alle Zutaten sind da.“

Der ‚Now You See Me: Now You Don’t‘-Star erklärte, dass die Pläne in den letzten Jahren schon einmal kurz vor der Umsetzung standen. Sie hatte sogar bereits die Visa-Unterlagen für den Dreh in den USA vorbereitet. Sie erzählte: „Ich hatte tatsächlich schon ein Visum, um in den Staaten dafür zu drehen. Aber das ist Jahre her.“ Bereits 2021 erklärte Owen Wilson, dass es ein Drehbuch für die Fortsetzung gebe und die Produktion wohl beginnen würde, sobald alle überzeugt seien, dass die Idee wirklich „großartig“ sei. Er sagte damals zu ‚Collider‘: „Ja, es gibt ein Drehbuch, und David Dobkin – der den ersten Film inszeniert hat – arbeitet daran, und wir haben darüber gesprochen. Es war schön, wieder mit Vince zu reden, und das ist einer dieser Filme, die beim Publikum wirklich einen Nerv getroffen haben. Wenn wir mit einer Idee kommen, von der wir glauben, dass sie großartig ist, dann werden wir es sicher machen.“

Ein Jahr später meinte Wilson, der Regisseur sei weiterhin dabei, „Ideen zu entwickeln“, und betonte, dass der Film dem ersten Teil „gerecht werden“ müsse. Schon vor rund zehn Jahren hatte Dobkin erklärt, dass er und Wilson „eine großartige Idee“ gehabt hätten, aber der erste Film sei in einer Zeit erschienen, in der „nicht viele Fortsetzungen gedreht wurden“. Letztes Jahr sagte Fisher gegenüber ‚E! News‘, dass sie es lieben würde, Wilson und Vaughn wieder als John Beckwith und Jeremy Grey zu sehen: „Es gab Gespräche, bei denen wir ziemlich nah dran waren. Vince und Owen haben so eine unglaubliche Chemie – man spürt sie direkt durch den Bildschirm. Sie ist greifbar und hat ihre ganz eigene, urkomische Dynamik. Ich würde sie so gerne wieder zusammen vor der Kamera sehen und sehen, wie sie tun, was sie am besten können.“