Kollegin Sarah Rafferty macht Hoffnung Ist Herzogin Meghan etwa bald im „Suits“-Podcast zu hören?

Am 5. Oktober war Herzogin Meghan bei der Children's Hospital Gala in Los Angeles der Hingucker. Zu dem Event kam sie ohne ihren Gatten Prinz Harry, dafür in einem roten Kleid von Carolina Herrera, das sie bereits 2021 getragen hatte. (ae/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 13:50 Uhr

Mit der Serie "Suits" feierte Herzogin Meghan ihren Durchbruch als Schauspielerin. Nun beschäftigt sich ein neuer Podcast mit dem Anwaltsdrama - und darin könnte auch die Ehefrau von Prinz Harry womöglich bald zu hören sein.

"Suits"-Star Sarah Rafferty (51) würde sich freuen, wenn ihre ehemalige Co-Darstellerin, Herzogin Meghan (43), am Rewatch-Podcast zur Serie teilnehmen würde. Diesen moderiert die Schauspielerin gemeinsam mit dem "Suits"-Kollegen Patrick J. Adams (43).

Video News

"Alle haben uns großartig unterstützt"

In dem Ende September gestarteten Podcast namens "Sidebar: A Suits Watch Podcast" sehen Rafferty und Adams gemeinsam ihre einstige Erfolgsserie, in der sie als Donna Paulsen und Mike Ross auftraten. Sie fassen Episoden zusammen und teilen ihre Erfahrungen beim Dreh, außerdem interviewen sie andere Darsteller und Mitarbeiter. Auf ihrer Wunschgästeliste steht auch die Ehefrau von Prinz Harry (40): "Alle sind eingeladen, und alle haben uns großartig unterstützt", antwortete Rafferty in einem Interview mit "Entertainment Weekly" auf die Frage, ob die Herzogin von Sussex ebenfalls teilnehmen könnte. So habe gerade erst Sheila-Darstellerin Rachael Harris (56) einige Kommentare auf Instagram zu dem Podcast abgegeben. Und sie könne es kaum erwarten, mit Max Beesley (53) "und all den anderen britischen Schauspielern zu sprechen", die in der Serie zu sehen waren.

Überraschungs-Comeback 2023

Das Anwaltsdrama "Suits", in dem Herzogin Meghan vor ihrer Hochzeit mit dem britischen Royal spielte, lief in neun Staffeln von 2011 bis 2019 ursprünglich im TV. 2023 erlebte die Serie dann während des Hollywoodstreiks ein regelrechtes Zuschauer-Comeback bei Netflix und sorgte dort für Streaming-Rekorde. Diesen Erfolg könne man "einfach nicht begreifen", sagte Sarah Rafferty. Das sei einer der Gründe, "warum wir die Idee eines Podcasts weiterverfolgt haben, denn es ist eine Gelegenheit, zu verstehen, was die Show für alle Beteiligten und die Zuschauer bedeutet hat". Zudem ist wegen der großen Nachfrage aktuell eine Spin-off-Serie "Suits LA" in Planung.